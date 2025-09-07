  • KHI: Cloudy 27.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 27.2°C
  • ISB: Partly Cloudy 23.6°C
  • KHI: Cloudy 27.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 27.2°C
  • ISB: Partly Cloudy 23.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سہ فریقی سیریز: پاکستان اور افغانستان کا فائنل آج ہوگا

اسپورٹس ڈیسک شائع September 7, 2025 اپ ڈیٹ September 7, 2025 01:10pm
— فوٹو: اماراتی کرکٹ بورڈ
— فوٹو: اماراتی کرکٹ بورڈ

پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی سیریز کا فائنل آج شارجہ میں کھیلا جائے گا، میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔

پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والی سہ فریقی سیریز میں یو اے ای کی ٹیم اپنے چاروں میچز میں سے 3 میں شکست کھاگئی تھی۔

افغانستان کو متحدہ عرب امارات کے خلاف دونوں میچوں میں کامیابی ملی جب کہ پاکستان کے خلاف ایک میچ میں شکست اور ایک میچ میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔

دوسری جانب، پاکستان نے پہلے میچ میں تو افغانستان کو شکست دے دی تھی تاہم پچھلے میچ میں افغانستان نے پاکستان کو 18 رنز سے شکست دے دی تھی۔

واضح رہے کہ آج سہ فریقی سیریز کے فائنل کے ساتھ ہی اس ایونٹ کا اختتام ہوجائے گا اور ایک روز بعد یعنی 9 ستمبر کو ایشیا کپ کا آغاز ہوجائے گا۔

ایشیاکپ 2025 کا پہلا میچ 9 ستمبر کو افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا، سپر فور مرحلے کے میچز 20 سے 26 ستمبر کے دوران جبکہ فائنل مقابلہ 28 ستمبر کو شیڈول ہے۔

پاکستان اپنا پہلا میچ 12 ستمبر کو عمان کیخلاف کھیلے گا، دوسرے مقابلے میں پاکستان کا سامنا روایتی حریف بھارت سے ہوگا جبکہ قومی ٹیم 17 سمتبر کو متحدہ عرب امارات کیخلاف میدان میں اُترے گی۔

گروپ اے

پاکستان، میزبان بھارت، عمان اور یو اے کی ٹیمیں شامل ہیں۔

گروپ بی

بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا اور ہانگ کانگ کی ٹیمیں شامل ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

محبت آنی جانی چیز ہے, شادی ایک ہی کی، گلوکارہ طاہرہ سید

2

پاکستانی نژاد شبانہ محمود برطانیہ کی وزیر داخلہ بن گئیں

3

بھارت اور روس، چین کے ’ ہوگئے’ ، امریکی صدر

4

امریکی فوجی طیارے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گئے

5

والد کے انتقال کے اگلے دن پرفارمنس: تنقید پر عاطف اسلم کا ردعمل

6

کورین ٹائپ نہیں مردانہ وجاہت رکھنے والے مرد سے شادی کروں گی، جینس ٹیسا

7

6 ماہ سے کم عرصے میں بی وائی ڈی کی 2 ہزار سے زائد گاڑیاں فروخت

8

جسٹس منصور کے چیف جسٹس سے 6 سوالات، جوڈیشل کونسل میں عوامی سطح پرجواب دینے کی درخواست

کارٹون

کارٹون : 6 ستمبر 2025
کارٹون : 4 ستمبر 2025