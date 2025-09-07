سیلاب میں فصلیں تباہ ہونے سے کراچی میں مہنگائی کا طوفان
ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب میں فصلیں تباہ ہونے سے کراچی میں مہنگائی کا طوفان آگیا۔
ڈان نیوز کے مطابق حالیہ سیلاب میں فصلوں کے نقصان کے باعث قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر صورتحال برقرار رہی تو آٹے کی قیمتوں مزید اضافہ ہوگا۔
حالیہ سیلاب میں فصلوں کے تباہ ہونے کے بعد کراچی میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ سامنے آگیا۔
سبزیوں کی قیمتوں میں دو روز میں مزید اضافے نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، آلو، پیاز، ادرک، لہسن، توری، ٹنڈا سب ہی پہلے سے زیادہ مہنگے ہوگئے۔
اس حوالے سے عوام کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی بھی مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اشیا مصنوعی قلت پیدا کرکے مال مہنگا کیا جارہا ہے۔
عوام کا کہنا ہے کہ آئے دن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہورہا ہے اور دکانداروں کا موقف ہے کہ سیلاب کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، درآمد کی گئی سبزیاں بھی ہم تک پہنچتے پہنچتے مہنگی ہو جاتی ہیں۔
دکانداروں کا کہنا تھا کہ مال ہی نہیں ہے پیچھے سے مال مہنگا بھی نہیں دے رہے ہم کیا کریں دوسرے ممالک سے آنے والی سبزی بھی مہنگی پڑ رہی ہے۔
دوسری جانب، تمام ترحکومتی دعوے اور درآمد کی اجازت کے باوجود ملک میں چینی کی اوسط قیمت سرکاری ریٹ سے بدستور زیادہ ہے، کراچی کے شہری ملک میں سب سے مہنگی چینی 195 روپے کلو تک خریدنے پر مجبور ہیں۔
ادھر، کراچی میں حالیہ سیلاب کے باعث گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہوگیا، 40 کلو گندم کا تھیلا 3 ہزار 943 روپے تک پہنچ گیا۔