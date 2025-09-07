  • KHI: Cloudy 27.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 27.2°C
  • ISB: Partly Cloudy 23.6°C
  • KHI: Cloudy 27.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 27.2°C
  • ISB: Partly Cloudy 23.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان نومبر میں پہلی بارٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹرائی سیریز کی میزبانی کرے گا

ویب ڈیسک شائع September 7, 2025 اپ ڈیٹ September 7, 2025 03:36pm
پی سی بی نے رواں سال آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی اور ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کی میزبانی بھی کی تھی۔ —فائل فوٹو: کرک شاٹس
پی سی بی نے رواں سال آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی اور ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کی میزبانی بھی کی تھی۔ —فائل فوٹو: کرک شاٹس

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اتوار کو جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پہلی بار 17 سے 29 نومبر تک ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹرائی سیریز کی میزبانی کرے گا۔

پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے علاوہ اس تین ملکی ٹورنامنٹ میں افغانستان اور سری لنکا بھی شامل ہوں گے، یہ سیریز آئندہ سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل تمام ٹیموں کو قیمتی تیاری فراہم کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔

شیڈول کی تفصیل کے حوالے سے مزید بتایا گیا کہ میزبان ٹیم 17 نومبر کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف سیریز کا آغاز کرے گی، یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان میں افغانستان کا پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ہوگا۔

پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ 19 نومبر کو سری لنکا اور افغانستان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں مدِ مقابل ہوں گے، جب کہ ٹرائی سیریز کے باقی 5 ٹی ٹوئنٹی میچز، جن میں 29 نومبر کو فائنل بھی شامل ہے، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔

ٹرائی سیریز کے شیڈول کے مطابق 17 نومبر کو پاکستان اور افغانستان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے، 19 نومبر کو سری لنکا اور افغانستان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں آمنے سامنے آئیں گے، اسی طرح 22 نومبر کو پاکستان اور سری لنکا قذافی اسٹیڈیم میں ایک دوسرے کا سامنا کریں گے۔

قذافی اسٹیڈیم میں 23 نومبر کو پاکستان اور افغانستان کا مقابلہ ہوگا، 25 نومبر کو سری لنکا اور افغانستان، پھر 27 نومبر کو پاکستان اور سری لنکا اور 29 نومبر کو فائنل میچ ہوگا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد سید نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم پاکستان کی پہلی ٹی ٹوئنٹی ٹرائی سیریز کے لیے سری لنکا اور افغانستان کی میزبانی کے منتظر ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ ایونٹ نا صرف آئندہ سال کے آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی شاندار تیاری فراہم کرے گا بلکہ شائقین کو مختلف وینیوز پر دلچسپ کرکٹ بھی دیکھنے کو ملے گی۔

سمیر احمد سید کے مطابق اس سال کے آغاز میں پی سی بی نے کامیابی کے ساتھ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی اور آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کی میزبانی کی تھی، یہ کامیابیاں ہماری اہلیت اور اعلیٰ سطح پر مسلسل بین الاقوامی ایونٹس کی میزبانی کے عزم کو اجاگر کرتی ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکی فوجی طیارے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گئے

2

نبی کریم ﷺ کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہونے پر جشن، فضائیں درود و سلام سے معطر

3

پاکستان کے آسمان پر 7 ستمبر کو دلکش چاند گرہن کا نظارہ ہوگا، اسپارکو

4

پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں کمی سندھ میں سیلاب آج داخل ہونے کا امکان

5

جسٹس منصور کے چیف جسٹس سے 6 سوالات، جوڈیشل کونسل میں عوامی سطح پرجواب دینے کی درخواست

6

اسلام آباد اور پنجاب کے شمالی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری

7

7 سے 10 ستمبر تک ملک بھر میں بارشیں متوقع، کراچی سمیت سندھ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ

8

جوئے کی ایپس کی تشہیر: سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے یوٹیوبر رجب بٹ کو طلب کر لیا

کارٹون

کارٹون : 6 ستمبر 2025
کارٹون : 4 ستمبر 2025