قازقستان کے نائب وزیراعظم دو روزہ دورے پر 8 ستمبر کو پاکستان پہنچیں گے
دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ قازقستان کے نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ دو روزہ پر دورے 8 ستمبر کو پاکستان پہنچیں گے، یہ دورہ نومبر میں قازقستان کے صدر کے مجوزہ دورے کا پیش خیمہ ہے۔
دفتر خارجہ کے مطابق قازقستان کے نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ مراد نرتلیو 8 تا 9 ستمبر پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ یہ اہم دورہ نومبر میں قازقستان کے صدر کے مجوزہ پاکستان کے دورے کی تیاریوں کا پیش خیمہ ہے۔
قازقستان کے نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ کے ہمراہ 13 رکنی اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوگا، جس میں قازقستان کے وزیر ٹرانسپورٹ بھی شامل ہیں۔ دورے کے موقع پر زرعی شعبے اور آئی ٹی کے مشترکہ ورکنگ گروپوں کے اجلاس بھی منعقد ہوں گے۔
دفتر خارجہ کے مطابق اپنے قیام کے دوران نائب وزیرِاعظم اور وزیرخارجہ اپنے پاکستانی ہم عصر سینیٹر محمد اسحٰق ڈار سے علیحدہ ملاقات کریں گے جس کے بعد وفد کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ مراد نرتلیو پاکستان کے صدر اور وزیراعظم سے بھی ملاقات کی توقع رکھتے ہیں۔
ان مذاکرات کے دوران آئندہ صدارتی دورے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ پاک–قازق دوطرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں پر جامع تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس میں خاص توجہ تجارت و سرمایہ کاری، زراعت، تعلیم، ثقافتی اور سیاحتی تبادلے، علاقائی روابط اور لاجسٹکس، اور کثیرالجہتی اداروں میں تعاون پر مرکوز ہوگی۔
دفتر خارجہ کے مطابق قازقستان کے نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ کا یہ دورہ پاکستان اور قازقستان کے دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا اور دونوں ممالک کے عوام کی بہتری کے لیے مختلف شعبوں میں دوطرفہ روابط کو گہرا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔