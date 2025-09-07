  • KHI: Cloudy 27.5°C
ٹرائی نیشن سیریز فائنل، پاکستان کا افغانستان کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ

اسپورٹس ڈیسک شائع September 7, 2025 اپ ڈیٹ September 7, 2025 07:43pm
— فوٹو: پی سی بی
— فوٹو: پی سی بی

پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل مقابلہ شارجہ کے میدان میں کھیلا جا رہا ہے۔

پاکستان نے افغانستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، پاکستان کی پلینگ الیون میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔

فاسٹ باؤلر سلمان مرزا کی جگہ صفیان مقیم کو قومی اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔

پاکستان کی پلینگ الیون

پاکستان کے ٹی 20 اسکواڈ کی قیادت سلمان علی آغا کر رہے ہیں، دیگر کھلاڑیوں میں اوپنر بلے باز صاحب زادہ فرحان، صائم ایوب، فخر زمان اور حسن نواز شامل ہیں۔

محمد نواز ، محمد حارث، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، ابرار احمد اور صفیان مقیم پلینگ الیون کا حصہ ہیں۔

