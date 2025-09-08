  • KHI: Cloudy 28.3°C
  • LHR: Rain 29°C
  • ISB: Cloudy 28.6°C
  • KHI: Cloudy 28.3°C
  • LHR: Rain 29°C
  • ISB: Cloudy 28.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش سے موسم خوشگوار

ویب ڈیسک شائع September 8, 2025 اپ ڈیٹ September 8, 2025 09:57am
— فائل فوٹو: آن لائن
— فائل فوٹو: آن لائن

کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے کہیں بوندا باندی اور کہیں ہلکی بارش ہوئی جس سے موسم خوشگوار ہوگیا۔

ڈان نیوز کے مطابق صدر، آئی آئی چندریگر روڈ، شاہراہ فیصل، ڈیفنس، قیوم آباد، کورنگی روڈ، برنس روڈ، ایم اے جناح، گلستان جوہر، ناظم آباد اور گلشن اقبال سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے۔

اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ، محمود آباد، منظورکالونی، بلوچ کالونی اور اطراف میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونا شروع ہوگیا۔

محکمہ موسمیات نےکراچی میں 2 روز تک گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، موسلادھار بارش کے پیش نظر کراچی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔

دوسری جانب سندھ کے دیگر شہروں میں بھی مون سون کا طوفانی اسپیل جاری ہے۔

حیدر آباد، سجاول، ٹھٹہ، سکھر، اوباڑو، ڈہرکی، میرپورماتھیلو اور نوشہرو فیروز سمیت مختلف شہروں میں تیز بارش ہوئی۔

محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز میں مزید موسلادھار بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق 10 ستمبر تک تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگھڑ، خیر پور اور شہید بے نظیرآباد سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

2

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

3

محبت آنی جانی چیز ہے, شادی ایک ہی کی، گلوکارہ طاہرہ سید

4

نامور کرکٹر کے دیر سے آنے پر ہنسنا منع ہے کی شوٹنگ چھوڑ دی، تابش ہاشمی کا انکشاف

5

یو اے ای کی وارننگ کے بعد نیتن یاہو نے مغربی کنارے کے انضمام کی کارروائی روک دی

6

صوابی: لڑکی کا روپ دھار کر ویڈیوز بنانے والا ٹک ٹاکر گرفتار

7

بحریہ ٹاؤن، سپر ہائی وے، لیاقت آباد سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش

8

ویڈیو: کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی انتقال کرگیا

کارٹون

کارٹون : 8 ستمبر 2025
کارٹون : 6 ستمبر 2025