کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش سے موسم خوشگوار
کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے کہیں بوندا باندی اور کہیں ہلکی بارش ہوئی جس سے موسم خوشگوار ہوگیا۔
ڈان نیوز کے مطابق صدر، آئی آئی چندریگر روڈ، شاہراہ فیصل، ڈیفنس، قیوم آباد، کورنگی روڈ، برنس روڈ، ایم اے جناح، گلستان جوہر، ناظم آباد اور گلشن اقبال سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے۔
اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ، محمود آباد، منظورکالونی، بلوچ کالونی اور اطراف میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونا شروع ہوگیا۔
محکمہ موسمیات نےکراچی میں 2 روز تک گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، موسلادھار بارش کے پیش نظر کراچی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔
دوسری جانب سندھ کے دیگر شہروں میں بھی مون سون کا طوفانی اسپیل جاری ہے۔
حیدر آباد، سجاول، ٹھٹہ، سکھر، اوباڑو، ڈہرکی، میرپورماتھیلو اور نوشہرو فیروز سمیت مختلف شہروں میں تیز بارش ہوئی۔
محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز میں مزید موسلادھار بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق 10 ستمبر تک تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگھڑ، خیر پور اور شہید بے نظیرآباد سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔