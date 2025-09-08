صاحبہ اور ریمبو کی شادی کے خلاف تھی، نشو بیگم کا انکشاف
سینئر اداکارہ نشو بیگم نے انکشاف کیا ہے کہ وہ بیٹی صاحبہ اور ریمبو کی شادی کے خلاف تھیں۔
نشو بیگم نے حال ہی میں صبیح سمیر کے پوڈکاسٹ میں شرکت کے دوران بیٹی اداکارہ صاحبہ اور ریمبو کی شادی سے متعلق کئی انکشافات کیے۔
اداکارہ نے بتایا کہ بیٹی صاحبہ نے انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے بہت ضد کی تھی اور یہاں تک بلیک میل کیا تھا کہ اگر فلموں میں کام کرنے کی اجازت نہ ملی تو وہ اپنی جان لے لے گی۔
اس پر انہوں نے اور ان کے دوسرے شوہر نے صاحبہ کو فلموں میں کام کرنے کی اجازت دے دی، ان کے دوسرے شوہر کا کہنا تھا کہ جب صاحبہ فلموں میں کام کرنے جائے گی تو اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز بھی بھیجے جائیں گے تاکہ اس کی حفاظت ہوسکے، لیکن اس کے باوجود ریمبو اسے لے گیا۔
نشو بیگم نے بتایا کہ وہ ریمبو اور صاحبہ کی شادی کے خلاف اس لیے تھیں کیونکہ صاحبہ نے فلموں میں کام کرنے کے لیے بلیک میل کرکے اجازت لی تھی، لیکن ریمبو سے ملاقات کے بعد اس نے شادی کی ضد پکڑ لی اور فلموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
اس موقع پر انہوں نے بیٹی سے کہا کہ جو پروجیکٹس شروع کرچکی ہو انہیں مکمل کرلو تاکہ ہرجانہ ادا نہ کرنا پڑے اور ساکھ بھی متاثر نہ ہو، تاہم بڑی مشکل سے صاحبہ فلموں کی شوٹنگ مکمل کرنے پر راضی ہوئی۔
ان کا کہنا تھا کہ ریمبو سے شادی کرنا صاحبہ کا جنون تھا جس کے آگے بالآخر انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ اس شادی کے لیے اس لیے راضی نہیں تھیں کیونکہ بیٹی کو نازوں سے پالا تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ اس کی شادی بہتر خاندان میں ہو۔
اداکارہ کے مطابق والدین ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بیٹی کو شادی کے بعد بھی ویسا ہی ماحول ملے جیسا شادی سے پہلے ملا۔
نشو بیگم نے مزید کہا کہ جب یہ تمام باتیں صاحبہ کو سمجھائیں تو اس نے جواب دیا کہ وہ بھوکی رہ جائے گی لیکن ریمبو سے ہی شادی کرے گی۔
انہوں نے بتایا کہ بالآخر بیٹی کی ضد پر وہ راضی ہوگئیں اور دھوم دھام سے شادی کردی۔
بعد ازاں چونکہ صاحبہ خود بھی خودمختار تھی اور ریمبو نے بھی ترقی حاصل کرلی، اس لیے ان کے حالات بہتر ہوگئے۔
واضح رہے کہ نشو بیگم کی بیٹی صاحبہ افضل نے 90 کی دہائی میں اداکار اور کامیڈین جان افضل المعروف جان ریمبو سے شادی کی تھی، دونوں کے دو نوجوان بیٹے بھی ہیں۔