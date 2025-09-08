آریانا گرانڈے اور لیڈی گاگا نے ایم ٹی وی میوزک ایوارڈز میں بڑے اعزازات اپنے نام کرلیے
امریکی پاپ گلوکارہ آریانا گرانڈے نے ایم ٹی وی ویڈیو میوزک ایوارڈز کا سب سے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا، جب کہ لیڈی گاگا اور سبرینا کارپینٹر نے بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔
ایم ٹی وی ویڈیو میوزک ایوارڈز کی تقریب نیویارک میں منعقد ہوئی، جہاں موسیقی کے مداحوں کے پسندیدہ فنکاروں کو اعزازات سے نوازا گیا۔
آریانا گرانڈے کو ان کی ویڈیو ’برائیٹر ڈیز آہیڈ‘ کے لیے سال کی بہترین ویڈیو کا ایوارڈ دیا گیا، یہ ایوارڈ مداحوں کے ووٹوں سے دیا گیا تھا۔
ایوارڈ وصول کرتے ہوئے گلوکارہ نے کہا کہ بچپن سے ہی ان کے لیے فن ایک محفوظ جگہ رہا ہے، وہ بے حد شکر گزار ہیں کہ انہیں اس فیلڈ میں کام کرنے کا موقع ملا۔
اس ایوارڈ سے قبل آریانا گرانڈے نے اسی میوزک ویڈیو کے لیے بہترین پاپ ایوارڈ بھی حاصل کیا۔
ایوارڈ وصول کرتے وقت انہوں نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پہلی بار ’برائیٹر ڈیز آہیڈ‘ کی ویڈیو میں اداکاری کی اور کہا کہ وہ دنیا کے بہترین والد اور بہترین سین پارٹنر ہیں۔
ایم ٹی وی ویڈیو میوزک ایوارڈز کی تقریب کے آغاز پر لیڈی گاگا کو ’سال کی بہترین فنکارہ‘ قرار دیا گیا، جہاں انہوں نے ٹیلر سوئفٹ اور بیونسے جیسی بڑے فنکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔
لیڈی گاگا نے اس موقع پر کہا کہ ایک فنکار ہونا ان کے لیے ویسے ہی بہت بڑا اعزاز ہے، اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کی خوشی کو وہ بیان نہیں کرسکتیں۔
انہوں نے برونو مارس کے ساتھ اپنے گانے ’ڈائی وِد آ اسمائل‘ کے لیے بہترین تعاون کا ایوارڈ بھی حاصل کیا۔
امریکی پاپ گلوکارہ سبرینا کارپینٹر کو ان کے البم ’شارٹ این سوئٹ‘ کے لیے بہترین البم کا ایوارڈ ملا۔
انہوں نے کہا کہ وہ کبھی اس چیز کو معمولی نہیں سمجھ سکتیں کہ سب اپنی زندگی میں سے قیمتی وقت نکال کر ان کا البم سنتے ہیں۔
برونو مارس اور جنوبی کورین گلوکارہ روزِ کے گانے ’آپٹ‘ کو سال کے بہترین گانے کا ایوارڈ دیا گیا۔
کورین گلوکارہ لیزا کو ان کے گانے ’بارن آگین‘ کے لیے بہترین کورین گانے کا ایوارڈ دیا گیا۔
تقریب میں ماریا کیری کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا، انہوں نے میوزک ویڈیوز بنانے کے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ویڈیوز چھوٹی فلموں کی طرح ہوتی ہیں جو ایک تصور کو حقیقت میں دکھاتی ہیں۔
ایم ٹی وی ویڈیو میوزک ایوارڈز 1984 میں ایم ٹی وی پر شروع ہوئے تھے، اس تقریب میں ان گلوکاروں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے جنہیں مداح سب سے زیادہ ووٹ دیتے ہیں۔