پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نیا سنگ میل عبور کرلیا، وزیراعظم کا اظہار اطمینان
پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی کا رجحان ہے، کاروبار کے دوران 1776 پوائنٹس اضافے سے بینچ مارک 100 انڈیکس ایک لاکھ 56 ہزار پوائنٹس کی نئی بلندی پر پہنچ گیا، وزیراعظم نے اسٹاک ایکسچینج کی تاریخی حد عبور کیے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔[
پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) کی ویب سائٹ کے مطابق کاروباری ہفتے کے پہلے روز مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی کا رحجان دیکھنے میں آیا، صبح 10 بجکر 31 منٹ پر بینچ مارک ہنڈرڈ انڈیکس 1776 پوائنٹس کے اضافے سے ایک لاکھ 56 ہزار 54 پوائنٹس کی نئی بلندی پر پہنچ گیا۔
تاہم کچھ دیر معمولی کمی سے ہنڈرڈ انڈیکس ایک لاکھ55 ہزار کی سطح پر آگیا اور دن بھر معمولی اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا، دوپہر 2 بجکر 44 منٹ پر انڈیکس 1526 پوائنٹس کے اضافے سے ایک لاکھ 55 ہزار 803 کی سطح پر ریکارڈ کیا گیا۔
کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 1810 پوائنٹس یا 1.17 فیصد بڑھ کر ایک لاکھ 56 ہزار 87 پر پہنچا، جو آخری کاروباری روز ایک لاکھ 54 ہزار 227 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اسٹاک ایکسچینج کے تاریخی سطح عبور کرنے پر اظہار اطمینان کیا ہے، وزیراعظم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا تاریخی سطح عبور کرنا کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر قرار دے دیا۔
انہوں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے ملکی ترقی کا سفر معاشی ٹیم کی محنت کی وجہ سے جاری ہے، حال ہی میں چین کے نجی شعبے کے ساتھ پاکستان کی نجی کمپنیوں کے اربوں ڈالر کے معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔
وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ ملک میں سرمایہ کاری میں اضافے سے صنعتیں لگیں گی، برآمدات میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔