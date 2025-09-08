  • KHI: Cloudy 28.3°C
  • LHR: Rain 29°C
  • ISB: Cloudy 28.6°C
  • KHI: Cloudy 28.3°C
  • LHR: Rain 29°C
  • ISB: Cloudy 28.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ننکانہ صاحب میں معمولی جھگڑے پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، ایک زخمی

ویب ڈیسکشائع 08 ستمبر 2025 03:39pm
فائل فوٹو: ڈان
فائل فوٹو: ڈان

پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب میں پیر کے روز دو گروپوں کے درمیان ایک معمولی جھگڑے کے دوران فائرنگ ہوئی اور اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق ایک بیان میں ننکانہ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ سانگلہ ہل میں پیش آیا، جہاں دو افراد جان سے گئے اور ایک زخمی کو فیصل آباد کے الائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ننکانہ کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (ڈی پی او) فراز احمد موقع پر پہنچ گئے، انہوں نے جائے وقوع کا معائنہ کیا گیا اور ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کے احکامات دیے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ ڈی پی او نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور یقین دلایا کہ ملزمان کو گرفتار کرکے قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔

بعد ازاں، ننکانہ پولیس کے ایک اور بیان میں تصدیق کی گئی کہ سانگلہ ہل میں کارروائی کے بعد دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔

دوسرے بیان میں کہا گیا کہ ڈی پی او فراز احمد کی قیادت میں ایک کامیاب پولیس آپریشن کیا گیا، واقعے میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید کارروائی جاری ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

2

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

3

محبت آنی جانی چیز ہے, شادی ایک ہی کی، گلوکارہ طاہرہ سید

4

نامور کرکٹر کے دیر سے آنے پر ہنسنا منع ہے کی شوٹنگ چھوڑ دی، تابش ہاشمی کا انکشاف

5

یو اے ای کی وارننگ کے بعد نیتن یاہو نے مغربی کنارے کے انضمام کی کارروائی روک دی

6

صوابی: لڑکی کا روپ دھار کر ویڈیوز بنانے والا ٹک ٹاکر گرفتار

7

بحریہ ٹاؤن، سپر ہائی وے، لیاقت آباد سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش

8

ویڈیو: کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی انتقال کرگیا

کارٹون

کارٹون : 8 ستمبر 2025
کارٹون : 6 ستمبر 2025