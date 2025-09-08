  • KHI: Cloudy 26.3°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Cloudy 24.4°C
  • KHI: Cloudy 26.3°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Cloudy 24.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مرد دوسری عورتوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو بہتر نہیں بناتے، عمارہ چوہدری

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 8, 2025
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

ابھرتی ہوئی اداکارہ عمارہ چوہدری نے شکوہ کیا ہے کہ شادی شدہ مرد باہر جاکر دوسری عورتوں کو دیکھ کر ان کے جوتے، کپڑوں اور بالوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں لیکن وہ اپنی بیویوں کو ایسا نہیں بناتے۔

عمارہ چوہدری نے حال ہی میں بول ٹی وی کے شو میں شرکت کی، جہاں اریج چوہدری اور رحمہ زمان نے بھی ان کے ساتھ شرکت کی۔

پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے عمارہ چوہدری نے شادی شدہ مردوں کے دوغلے پن پر بات کی اور کہا کہ وہ اپنی بیویوں کو پیسے دے کر انہیں طرز زندگی بہتر بنانے کی ترغیب نہیں دیتے۔

انہوں نے کہا کہ زیادہ تر شادی شدہ مرد باہر جاکر دوسری خواتین کے لباس، خوبصورتی، بالوں اور دیگر چیزوں پر رشک کرتے ہیں لیکن وہ کچھ رقم دے کر اپنی بیوی کو ایسا نہیں بناتے۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ اگر مرد اپنی بیویوں یا عورتوں پر سرمایہ کاری کریں، انہیں اچھا بنائیں تو گھر میں ہونے والے چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ختم ہوجائیں گے۔

ان کی بات پر میزبان آمنہ ملک کا کہنا تھا کہ شادی شدہ مرد دوسروں کی بیویوں اور عورتوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان کے میک اپ پر بھی رشک کرتے ہیں لیکن جب اپنی بیوی سیلون چلی جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔

ٹی وی میزبان کا کہنا تھا کہ مردوں کو دوغلا پن ختم کرکے اپنی بیویوں کو بھی وقت دینا چاہیے، انہیں معاشی آزادی دیں، بچوں کی دیکھ بھال میں ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ وہ بھی خود کو بہتر کر سکیں۔

اسی بات پر اداکارہ اریج چوہدری کا کہنا تھاکہ بعض مرد اچھے بھی ہوتے ہیں، تمام مرد یکساں نہیں ہوتے۔

انہوں نے مثال دی کہ ان کے بھائی اچھے شوہر ہیں، ان کی بیوی دوپہر تک سوتی رہتی ہیں اور وہ کاروباری شخص ہونے کے باوجود گھر کے تمام کام بھی خوشی خوشی کرتے ہیں۔

اداکارہ رحمہ زمان کا کہنا تھا کہ گھریلو خواتین کو ہر کوئی پرسنل اسسٹنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ ہر کسی کے ذاتی کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، اگر تمام افراد اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور خواتین کو آزادی دیں تو بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

2

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

3

نامور کرکٹر کے دیر سے آنے پر ہنسنا منع ہے کی شوٹنگ چھوڑ دی، تابش ہاشمی کا انکشاف

4

محبت آنی جانی چیز ہے, شادی ایک ہی کی، گلوکارہ طاہرہ سید

5

یو اے ای کی وارننگ کے بعد نیتن یاہو نے مغربی کنارے کے انضمام کی کارروائی روک دی

6

بحریہ ٹاؤن، سپر ہائی وے، لیاقت آباد سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش

7

صوابی: لڑکی کا روپ دھار کر ویڈیوز بنانے والا ٹک ٹاکر گرفتار

8

ویڈیو: کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی انتقال کرگیا

کارٹون

کارٹون : 8 ستمبر 2025
کارٹون : 6 ستمبر 2025