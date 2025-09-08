  • KHI: Cloudy 26.3°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Cloudy 24.4°C
  • KHI: Cloudy 26.3°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Cloudy 24.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

خیبرپختونخوا اسمبلی: گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرکے وطن واپس لانے کی قرارداد منظور

عارف حیات شائع September 8, 2025
— فائل فوٹو: خیبرپختوا اسمبلی/ فیس بک
— فائل فوٹو: خیبرپختوا اسمبلی/ فیس بک

خیبرپختونخوا اسمبلی نے اصحاب رسول ﷺ کی گستاخی میں ملوث افراد کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے وطن واپس لانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کرلی۔

ڈان نیوز کے مطابق صوبائی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر بابر سواتی کی سربراہی میں ہوا، جے یو آئی (ف) کے رکن اسمبلی عدنان وزیر نے اس معاملے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر گستاخانہ الفاظ استعمال کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے۔

ان کا کہنا تھا کہ ملزم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر غلیظ الفاظ استعمال کیے، معاملہ وفاقی حکومت، محکمہ داخلہ اور وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کو بھیجا جائے،جب کہ اسمبلی کی جانب سے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی جائے۔

عدنان وزیر نے مزید کہا کہ اسمبلی سیکریٹریٹ اور ہوم ڈیپارٹمنٹ مشترکہ درخواست دیں، ملزم کو قانونی طور پر کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا، اس حوالے سے سعودی عرب میں بھی قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے، جس کے لیے وفاقی حکومت کو باضابطہ خط لکھنے کی ضرورت ہے۔

جے یو آئی (ف) کے رکن کا کہنا تھا کہ گستاخانہ بیان پر ہاؤس کی سطح پر سخت ردعمل دینا ہوگا، وفاقی اداروں کو شامل کرکے بین الاقوامی کارروائی کی جائےاور ملزم کے خلاف ایکسٹریڈیشن یا قانونی کارروائی کی جائے کیوں کہ یہ معاملہ پوری قوم کے جذبات کا ہے، گستاخانہ رویہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔

بعد ازاں، اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سواتی نے کہا کہ اس معاملے پر جوائنٹ قرارداد لائی جائے، صوبائی وزیر قانون نے جوائنٹ قرارداد لانے کی حمایت کردی۔

اسپیکر صوبائی اسمبلی کا کہنا تھا کہ یہ اہم نوعیت کا مسئلہ ہے، کروڑوں مسلمانوں کے جذبات اس معاملہ سے جڑے ہیں اس پر متفقہ قراداد پیش کی جائے۔

بعد ازاں، جمعیت علما اسلام (ف) کے رکن اسمبلی محمد ریاض نے مشترکہ قرارداد پیش کی۔

قرارداد میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی شہری نے سوشل میڈیا پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی سے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔

قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ملزم کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرکے قرار واقعی سزا دی جائے، بعد ازاں ایوان نے قرارداد متفقہ طور پر منظور کرلی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

2

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

3

نامور کرکٹر کے دیر سے آنے پر ہنسنا منع ہے کی شوٹنگ چھوڑ دی، تابش ہاشمی کا انکشاف

4

محبت آنی جانی چیز ہے, شادی ایک ہی کی، گلوکارہ طاہرہ سید

5

یو اے ای کی وارننگ کے بعد نیتن یاہو نے مغربی کنارے کے انضمام کی کارروائی روک دی

6

بحریہ ٹاؤن، سپر ہائی وے، لیاقت آباد سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش

7

صوابی: لڑکی کا روپ دھار کر ویڈیوز بنانے والا ٹک ٹاکر گرفتار

8

ویڈیو: کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی انتقال کرگیا

کارٹون

کارٹون : 8 ستمبر 2025
کارٹون : 6 ستمبر 2025