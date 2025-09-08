  • KHI: Cloudy 26.3°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Cloudy 24.4°C
  • KHI: Cloudy 26.3°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Cloudy 24.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 8, 2025
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

اداکارہ و ٹی وی میزبان نازیہ ملک نے اپنے اور سہیلیوں کے ساتھ موٹروے پر پیش آنے والے خوفناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ ان کی حاضر دماغی نے انہیں بچایا۔

نازیہ ملک نے حال ہی میں سماء ٹی وی کے مارننگ شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے سہیلیوں کے ہمرام سیر سپاٹے کرنے کے تجربات بیان کیے۔

پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل وہ اور ان کی سہیلیاں سوات گھومنے گئی تھیں، واپسی پر ان کے ساتھ خوفناک واقعہ پیش آیا۔

ان کے مطابق ان کے ساتھ امریکا اور دوسرے بیرون ملک رہنے والی سہلیاں بھی تھیں اور مجموعی طور وہ چار سہیلیاں ایک ساتھ سفر کر رہی تھیں۔

ان کا کہنا تھا کہ سوات سے واپسی پر انہیں شروع سے ہی کار ڈرائیور کی نیت پر شک ہوا، وہ پورے راستے کسی دوسرے شخص سے فون پر بات کرتے رہے اور پھر موٹروے کی ایک سنسان جگہ پر آکر گاڑی روک دی۔

نازیہ ملک نے بتایا کہ وہ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ہی تھیں، ڈرائیور نے گاڑی روک کر انہیں بتایا کہ گاڑی خراب ہوگئی ہے اور پھر وہ کسی شخص سے بات کرنے لگا۔

اداکارہ کے مطابق انہوں نے موٹروے کا جائزہ لیا، آس پاس کچھ نہ تھا، وہ خطرناک پوائنٹ پر رکے ہوئے تھے، جس پر انہوں نے حاضر دماغی سے کام لیا۔

انہوں نے بتایا کہ ڈرائیور نے چابی گاڑی میں ہی چھوڑ دی تھی، جس پر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئیں اور ڈرائیور کو کہا کہ وہ بھلے یہیں کھڑے رہیں، وہ گاڑی چلا کر یہاں سے جا رہی ہیں۔

اداکارہ نے کہا کہ ان کی بات پر ڈرائیور پریشان ہوا اور انہوں نے گاڑی کو خود ہی ٹھیک کرکے چلانے کی حامی بھری اور پھر انہوں نے گاڑی کو تھوڑا سا چیک کرکے اسٹارٹ کیا اور گاڑی چل گئی۔

نازیہ ملک نے بتایا کہ ان کی حاضر دماغی نے انہیں بچالیا، ان کی تمام سہیلیاں پریشان ہوگئی تھیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔

اداکارہ کے مطابق وہ خیریت سے موٹروے کی سنسان جگہ سے نکل آئیں اور ان کی حاضر دماغی کام آئی، باقی خواتین کو بھی اسی طرح حاضر دماغ رہنا چاہیے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

2

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

3

نامور کرکٹر کے دیر سے آنے پر ہنسنا منع ہے کی شوٹنگ چھوڑ دی، تابش ہاشمی کا انکشاف

4

محبت آنی جانی چیز ہے, شادی ایک ہی کی، گلوکارہ طاہرہ سید

5

یو اے ای کی وارننگ کے بعد نیتن یاہو نے مغربی کنارے کے انضمام کی کارروائی روک دی

6

بحریہ ٹاؤن، سپر ہائی وے، لیاقت آباد سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش

7

صوابی: لڑکی کا روپ دھار کر ویڈیوز بنانے والا ٹک ٹاکر گرفتار

8

ویڈیو: کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی انتقال کرگیا

کارٹون

کارٹون : 8 ستمبر 2025
کارٹون : 6 ستمبر 2025