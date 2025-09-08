نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف
اداکارہ و ٹی وی میزبان نازیہ ملک نے اپنے اور سہیلیوں کے ساتھ موٹروے پر پیش آنے والے خوفناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ ان کی حاضر دماغی نے انہیں بچایا۔
نازیہ ملک نے حال ہی میں سماء ٹی وی کے مارننگ شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے سہیلیوں کے ہمرام سیر سپاٹے کرنے کے تجربات بیان کیے۔
پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل وہ اور ان کی سہیلیاں سوات گھومنے گئی تھیں، واپسی پر ان کے ساتھ خوفناک واقعہ پیش آیا۔
ان کے مطابق ان کے ساتھ امریکا اور دوسرے بیرون ملک رہنے والی سہلیاں بھی تھیں اور مجموعی طور وہ چار سہیلیاں ایک ساتھ سفر کر رہی تھیں۔
ان کا کہنا تھا کہ سوات سے واپسی پر انہیں شروع سے ہی کار ڈرائیور کی نیت پر شک ہوا، وہ پورے راستے کسی دوسرے شخص سے فون پر بات کرتے رہے اور پھر موٹروے کی ایک سنسان جگہ پر آکر گاڑی روک دی۔
نازیہ ملک نے بتایا کہ وہ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ہی تھیں، ڈرائیور نے گاڑی روک کر انہیں بتایا کہ گاڑی خراب ہوگئی ہے اور پھر وہ کسی شخص سے بات کرنے لگا۔
اداکارہ کے مطابق انہوں نے موٹروے کا جائزہ لیا، آس پاس کچھ نہ تھا، وہ خطرناک پوائنٹ پر رکے ہوئے تھے، جس پر انہوں نے حاضر دماغی سے کام لیا۔
انہوں نے بتایا کہ ڈرائیور نے چابی گاڑی میں ہی چھوڑ دی تھی، جس پر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئیں اور ڈرائیور کو کہا کہ وہ بھلے یہیں کھڑے رہیں، وہ گاڑی چلا کر یہاں سے جا رہی ہیں۔
اداکارہ نے کہا کہ ان کی بات پر ڈرائیور پریشان ہوا اور انہوں نے گاڑی کو خود ہی ٹھیک کرکے چلانے کی حامی بھری اور پھر انہوں نے گاڑی کو تھوڑا سا چیک کرکے اسٹارٹ کیا اور گاڑی چل گئی۔
نازیہ ملک نے بتایا کہ ان کی حاضر دماغی نے انہیں بچالیا، ان کی تمام سہیلیاں پریشان ہوگئی تھیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
اداکارہ کے مطابق وہ خیریت سے موٹروے کی سنسان جگہ سے نکل آئیں اور ان کی حاضر دماغی کام آئی، باقی خواتین کو بھی اسی طرح حاضر دماغ رہنا چاہیے۔