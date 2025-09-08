توشہ خانہ کے تحائف کی بولیوں میں نجی تخمینہ کاروں کی عدم دلچسپی برقرار
توشہ خانہ کے تحائف کی بولیوں میں نجی تخمینہ کاروں کی عدم دلچسپی برقرار ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ ڈویژن کو مسلسل چوتھی بار نجی تخمینہ کاروں سےکوئی بولی موصول نہیں ہوئی،کابینہ ڈویژن نے نجی تخمینہ کاروں سے بولیاں طلب کی تھیں۔
ذرائع کے مطابق کابینہ ڈویژن نے مختلف کٹیگریز کے تحائف کی، جس میں زیورات ،گھڑیاں اور کارپٹس سمیت دیگر تحائف شامل ہیں، قدر معلوم کرنے کے لیے نجی تخمینہ کاروں سے گزشتہ ماہ بولیاں طلب کی تھیں، تاہم اس میں نجی تخمینہ کاروں نے حصہ نہیں لیا۔
کابینہ ڈویژن ذرائع کے مطابق اگرچہ نجی تخمینہ کار توشہ خانہ کے تحائف کی قدر معلوم کرنے کے عمل کا حصہ نہیں بنے، تاہم سرکاری سطح پر پاکستان کسٹمز کے ذریعے توشہ خانے میں موصول تحائف کی قیمتوں کے تعین کا عمل جاری ہے۔
یاد رہے کہ کابینہ ڈویژن نےکامیاب نجی تخمینہ کاروں کے ساتھ ایک سال کے لیے معاہدہ کرنے کی پیشکش کی تھی اور کامیاب اپریزرز کو تحائف کے تخمینوں کے لیے چارجز بھی ادا کیے جانے تھے۔
اس سے قبل، کابینہ ڈویژن نے مارچ 2023 سے 31 دسمبر 2024 کا توشہ خانہ ریکارڈ جاری کر دیا، اسی مدت کے دوران وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحٰق ڈار، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز، سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر عارف علوی، سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت دیگر شخصیات کو تحائف ملے۔
واضح رہے کہ شہباز حکومت نے مارچ 2023 میں تحائف کے حوالے سے نیا طریقہ کار وضع کیا تھا، وصول کنندہ کو 300 امریکی ڈالر تک کے مالیت کا تحفہ رکھنے کی اجازت دی گئی، 300 ڈالرز سے زائد مالیت کا تحفہ توشہ خانہ کی ملکیت میں جائے گا۔