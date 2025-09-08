  • KHI: Cloudy 26.3°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Cloudy 24.4°C
  • KHI: Cloudy 26.3°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Cloudy 24.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

حکومت سندھ کا کراچی میں کل تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا اعلان

ویب ڈیسک شائع September 8, 2025
— فائل فوٹو: وائٹ اسٹار
— فائل فوٹو: وائٹ اسٹار

حکومت سندھ نے کراچی میں کل تمام تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا اعلان کر دیا۔

ڈان نیوز کے مطابق محکمہ تعلیم سندھ نے بتایا کہ کراچی میں کل تمام تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلیں گے، جبکہ سوشل میڈیا پر چلنے والا نوٹیفکیشن جعلی ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ محکمہ تعلیم سندھ نےکل عام تعطیل کا اعلان نہیں کیا، تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ صورتحال کے مطابق کیا جائےگا، اور اس حوالے سے عوام کو بروقت آگاہ کیا جائے گا۔

ادھر، وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری پوسٹ میں لکھا کہ یہ نوٹی فکیشن جعلی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

2

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

3

نامور کرکٹر کے دیر سے آنے پر ہنسنا منع ہے کی شوٹنگ چھوڑ دی، تابش ہاشمی کا انکشاف

4

محبت آنی جانی چیز ہے, شادی ایک ہی کی، گلوکارہ طاہرہ سید

5

یو اے ای کی وارننگ کے بعد نیتن یاہو نے مغربی کنارے کے انضمام کی کارروائی روک دی

6

بحریہ ٹاؤن، سپر ہائی وے، لیاقت آباد سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش

7

صوابی: لڑکی کا روپ دھار کر ویڈیوز بنانے والا ٹک ٹاکر گرفتار

8

ویڈیو: کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی انتقال کرگیا

کارٹون

کارٹون : 8 ستمبر 2025
کارٹون : 6 ستمبر 2025