  • KHI: Heavy Rain 25.6°C
  • LHR: Rain 30.5°C
  • ISB: Partly Cloudy 29.8°C
  • KHI: Heavy Rain 25.6°C
  • LHR: Rain 30.5°C
  • ISB: Partly Cloudy 29.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فرانسیسی وزیرِاعظم پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ نہ ملنے پر برطرف

ڈان اخبارشائع 09 ستمبر 2025 10:41am
—فوٹو: اے ایف پی
—فوٹو: اے ایف پی

فرانس کی پارلیمنٹ نے وزیراعظم فرانسوا بیرو کی حکومت کو صرف نو ماہ بعد اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد انہیں عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔

ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق فرانس کی پارلیمنٹ نے وزیراعظم فرانسوا بیرو کی حکومت کو صرف نو ماہ بعد برطرف کر دیا، جس کے بعد صدر ایمانوئل میکرون نئے جانشین کی تلاش کے چیلنج سے دوچار ہیں اور ملک ایک نئے سیاسی بحران میں داخل ہوگیا ہے۔

فرانسوا بیرو صرف نو ماہ سے اس عہدے پر فائز تھے، انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی حیران کر دیا جب انہوں نے اپنے سخت گیر بجٹ پر طویل تعطل ختم کرنے کے لیے اعتماد کا ووٹ طلب کیا، اس بجٹ میں فرانس کے قرضوں کو کم کرنے کے لیے تقریباً 44 ارب یورو (52 ارب ڈالر) کی بچت کی تجویز دی گئی تھی۔

بیرو جدید فرانس کی تاریخ کے پہلے وزیراعظم ہیں جنہیں عدم اعتماد کے بجائے اعتماد کے ووٹ کے بعد برطرف کیا گیا۔

قریبی ذرائع کے مطابق وہ منگل کی صبح اپنا استعفیٰ پیش کریں گے۔

قومی اسمبلی میں ہونے والی ووٹنگ میں 364 اراکین نے حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، جب کہ صرف 194 نے اعتماد دیا۔

اسپیکر یائل براؤن-پیویٹ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 50 کے تحت وزیراعظم کو اپنی حکومت کا استعفیٰ پیش کرنا ہوگا۔

فرانسوا بیرو، ایمانوئل میکرون کے دور میں چھٹے وزیراعظم ہیں، جب کہ 2022 کے بعد پانچوے، ان کی برطرفی نے فرانسیسی صدر کو ایک نئے داخلی بحران سے دوچار کر دیا ہے، ایسے وقت میں جب وہ یوکرین جنگ پر سفارتی کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں۔

تاہم، اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے بیرو نے قومی اسمبلی میں کہا کہ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ ووٹ نہ لیا جائے، حالات کو بغیر کسی تبدیلی کے چلنے دیا جائے اور سب کچھ پہلے جیسا ہی رہ جائے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

2

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

3

نامور کرکٹر کے دیر سے آنے پر ہنسنا منع ہے کی شوٹنگ چھوڑ دی، تابش ہاشمی کا انکشاف

4

محبت آنی جانی چیز ہے, شادی ایک ہی کی، گلوکارہ طاہرہ سید

5

یو اے ای کی وارننگ کے بعد نیتن یاہو نے مغربی کنارے کے انضمام کی کارروائی روک دی

6

بحریہ ٹاؤن، سپر ہائی وے، لیاقت آباد سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش

7

صوابی: لڑکی کا روپ دھار کر ویڈیوز بنانے والا ٹک ٹاکر گرفتار

8

ویڈیو: کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی انتقال کرگیا

کارٹون

کارٹون : 9 ستمبر 2025
کارٹون : 8 ستمبر 2025