رین ایمرجنسی کیمپس کے نام پر صرف میز اور کرسیاں، میئر کراچی کے دعووں کی قلعی کھل گئی

انعم مشکور شائع September 9, 2025 اپ ڈیٹ September 9, 2025 03:44pm
میئر کراچی کے رین ایمرجنسی کیمپس کے انتظامات نے مرتضیٰ وہاب کے بلند بانگ دعووں کی قلعی کھول دی، شہر کے نشیبی علاقوں میں قائم کردہ کیمپس میں پانی سے بچنے کا کوئی انتظام ہے نہ ہی فوری طبی امداد کا کوئی سامان، شامیانوں میں کرسیاں اور میزیں رکھ کر انہیں رین ایمرجنسی کیمپس کا نام دے دیا گیا۔

میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ شہر میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کے پیش نظر کراچی میونسپل کارپوریشن (کے ایم سی) نے شہر میں رین ایمرجنسی کیمپس قائم کردیے ہیں جہاں بارش کے دوران ٹریفک جام میں پھنسے شہریوں کو پانی اور کھانے پینے کی اشیا مہیا کی جائیں گی۔

تاہم شہر کے مختلف علاقوں میں قائم رین ایمرجنسی کیمپس میں بارش سے بچنے کا کوئی انتظام ہے نہ ہی فوری طبی امداد کی سہولت موجود ہے، ریلیف کیمپ کے نام پر خالی کرسیاں اور میزیں عوام کے لیے سجا دی گئیں۔

ضلع وسطی میں قائم کردہ 4 رین ایمرجنسی کیمپس میں وسائل موجود نہیں ہیں، رین ایمرجنسی کیمپ غریب آباد میں اینٹی انکروچمنٹ کے افسران بسکٹ کے چند پیکٹس اور پانی کی درجن بھر چھوٹی بوتلوں کے ساتھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہیں۔

میئر کراچی کی ہدایت پر لگائے گئے ریلیف کیمپس طوفانی بارشوں میں خود اہل کاروں کو ریلیف دینے کے قابل نہیں، کیمپس میں نہ واٹر پروف شیلٹر ہے نہ فلور واٹر پروف ہے، عملے کو رین کوٹ اور ٹارچ تک مہیا نہیں کیے گئے جبکہ بارش میں بند ہونے والی گاڑیوں کو ریکسیو کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔

عملے نے ڈان نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ابھی بارش شروع ہونے میں وقت ہے،سامان راستے میں ہے، کوشش کریں گے طوفانی بارش سے پہلے سامان کیمپس میں آجائے۔

