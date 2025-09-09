پرتشدد مظاہروں کے بعد نیپال کے وزیراعظم مستعفی، وزرا کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقلی
نیپال کے وزیرِاعظم کے پی شرما اویلی نے کرپشن مخالف احتجاج کے بڑھنے پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
غیر ملکی خبررساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق نیپال کے وزیرِاعظم کے پی شرما اویلی کے معاون پرکاش سلول نے ’رائٹرز‘ کو بتایا ہے کہ کرپشن کے خلاف پرتشدد مظاہروں کے دوران 19 افراد کی ہلاکت کے بعد وزیراعظم مستعفی ہوگئے ہیں۔
خیال رہے کہ نیپال میں حکومت کی کرپشن اور سوشل میڈیا بندش کے خلاف مظاہرہ کرنے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے گزشتہ روز آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا، اس دوران جھڑپوں میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔
تاہم، پر تشدد مظاہروں کے بعد کے پی شرما کی حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی ختم کردی۔ وزیر اطلاعات و ٹیکنالوجی پرتھوی سبا گُرُنگ نے تصدیق کی کہ فیس بک سمیت تمام سوشل میڈیا ایپس منگل کی صبح بحال کر دی گئی ہیں۔
تاہم، دارالحکومت کٹھمنڈو میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے تاکہ مزید احتجاج روکے جا سکیں، اس دوران کسی قسم کے اجتماعات یا مظاہروں پر پابندی ہوگی۔
اس سے قبل نیپال کے وزیراعظم نے تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ تشدد ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور ’ہمیں کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے پرامن مذاکرات کا سہارا لینا ہوگا‘۔
لیکن حکومت کے خلاف غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا رہا اور مظاہرین غیر معینہ کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دارالحکومت کٹھمنڈو میں پارلیمنٹ کے سامنے اور دیگر مقامات پر جمع ہوگئے تھے۔
عینی شاہدین نے یہ بھی بتایا کہ مظاہرین کٹھمنڈو میں کچھ سیاستدانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے تھے، اور مقامی میڈیا نے اطلاع دی کہ کچھ وزرا کو فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔
تاہم، رائٹرز اس اطلاع کی فوری طور پر تصدیق نہیں کر سکا۔
کٹھمنڈو پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ نیپالی فوج نے وزرا کو ان کی رہائش گاہوں سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے منتقل کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ مظاہرین نے ان کے گھروں پر حملے کیے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق سینیئر سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ فوج کو پارلیمنٹ کی عمارت کی حفاظت کے لیے بھی تعینات کیا گیا ہے، جب کہ اعلیٰ حکام کو فوجی بیرکوں میں سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔