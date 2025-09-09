قازقستان کے ساتھ متعدد شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں، شہباز شریف
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں، مشترکہ دلچسپی کے متعدد شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی ’اے پی پی‘ کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق شہباز شریف نے ان خیالات کا اظہار قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مورات نورتیلو سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔
وزیراعظم نے قازقستان کے نائب وزیر اعظم کا پاکستان کے پہلے دورے پر خیرمقدم کرتے ہوئے قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ممالک میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی باہمی خواہش ہے۔
وزیراعظم نے قازقستان کے ساتھ دوطرفہ تجارت، سرمایہ کاری، رابطوں (فضائی، ریل اور سڑک کے ذریعہ) اور عوام کی سطح پر رابطہ کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ قازقستان کے صدر کا پاکستان کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہو گا، شہباز شریف نے مختلف مفاہمتی یادداشتوں اور زیر غور معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک وفد آستانہ بھیجنے کی بھی پیشکش کی۔
دونوں فریق اس حوالے سے پچھلے کئی ماہ سے باقاعدہ بات چیت کرتے رہے ہیں اور توقع ہے کہ رواں برس کے آخر میں قازق صدر کے دورہ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اہم مفاہمتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔
قازقستان کے نائب وزیر اعظم نے بھرپور مہمان نوازی پرشہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور انہیں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحٰق ڈار کے ساتھ اپنی تفصیلی بات چیت سے بھی آگاہ کیا۔
انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ صدر توکایوف کا آئندہ دورہ اسلام آباد انتہائی تاریخی اور کامیاب ہوگا اور اس سے پاکستان اور قازقستان تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گا۔
اہم ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحٰق ڈار، وفاقی وزیر مواصلات عبد العلیم خان، وزیر برائے اقتصادی امور احد خان چیمہ، وزیر ریلوے حنیف عباسی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی اور سیکریٹری خارجہ بھی موجود تھے۔
پاکستان اور قازقستان کے درمیان ایک ارب ڈالر کا تجارتی ہدف مقرر
دریں اثنا، وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور قازقستان کے وزیر ارمان شکالییف نے اسلام آباد میں اہم ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں پیش رفت سامنے آئی اور پاکستان اور قازقستان کے درمیان ایک ارب ڈالر کا تجارتی ہدف مقرر کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
دونوں ممالک کے وزرائے تجارت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور قازقستان تاریخی اور ثقافتی تعلقات کو ایک جامع اقتصادی شراکت داری میں بدلیں گے، دونوں فریقین نے تجارت، صنعتی تعاون اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے مشترکہ وژن کی توثیق کی۔
منگل (9 ستمبر) کو جاری اعلامیے کے مطابق یہ سمجھوتہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور قازقستان کے وزیر برائے تجارت و انضمام ارمان شکالییف کے درمیان ملاقات کے دوران طے پایا۔
وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے قازق وفد کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قازقستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور انہیں ایک وسیع اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کا خواہاں ہے۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو اپنی اصل تجارتی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا کیونکہ موجودہ تجارتی حجم توقعات سے کہیں کم ہے۔
قازق وزیر ارمان شکالییف نے پاکستان کے خطے میں کلیدی کردار کو تسلیم کرتے ہوئے اعتماد ظاہر کیا کہ باہمی تجارت کو جلد ہی ایک ارب ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ہے۔
انہوں نے زرعی اجناس، چمڑے کی صنعت، ایس ایم ایز اور آئی ٹی کو باہمی تعاون کے نمایاں شعبے قرار دیا اور کہا کہ قازقستان چقندر، اناج اور سورج مکھی کے تیل کی برآمدات میں مضبوط بنیاد رکھتا ہے، جو پاکستان میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ فصلوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔
گفتگو میں زرعی مصنوعات اور چمڑے کی پراسیسنگ پر خاص زور دیا گیا، چمڑے کے حوالے سے دونوں وزراء نے اعتراف کیا کہ وسطی ایشیائی ممالک میں اکثر قیمتی کھالیں اور شیپ سکن مناسب پراسیسنگ نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔
وفاقی وزیر تجارت نے اپنی جدید ٹیننگ انڈسٹری اور ماہر افرادی قوت کے ذریعے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، تربیت اور مشترکہ منصوبوں میں تعاون کی پیشکش کی، اس سلسلے میں قازقستان لیدر ایسوسی ایشن اور پاکستان ٹینری ایسوسی ایشن کو باضابطہ رابطے میں لانے پر اتفاق ہوا۔
ایک اہم پیش رفت یہ ہوگی کہ جلد ہی پاکستان۔قازقستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط کیے جائیں گے، جو علاقائی روابط میں بہتری اور وسطی و جنوبی ایشیا کے درمیان تجارتی بہاؤ کو فروغ دے گا۔
ملاقات میں دونوں فریقین نے کاروباری سطح پر روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا، دونوں وزراء نے اپریل 2025ء میں منعقدہ 13ویں پاک۔قازقستان انٹرگورنمنٹل کمیشن کے فیصلوں پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
جس میں تجارتی و اقتصادی تعاون کا روڈ میپ اور ای کامرس پر مفاہمتی یادداشت طے پائی تھی۔ ملاقات میں جولائی میں منعقدہ گلوب پاکستان سمٹ کے دوران ای کامرس کمپنیوں کے مابین بی ٹو بی ملاقاتوں کو بھی مثبت قرار دیا گیا۔
وزیر تجارت جام کمال خان نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی کہ پاکستان وسطی ایشیائی تجارت کو اپنی بندرگاہوں اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے ذریعے سہولت فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی خوشحالی اجتماعی اقدامات اور مضبوط روابط پر منحصر ہے۔