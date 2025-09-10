پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر کی صدارت سنبھال لی
دفترخارجہ کے مطابق پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر (SCO-RATS) کی صدارت سنبھال لی ہے، یہ پاکستان کی علاقائی امن و سلامتی خصوصاً دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور کاوشوں پر ایس سی او کے رکن ممالک کے اعتماد کا مظہر ہے۔
بطور چیئرمین ایس سی او-ریٹس، پاکستان خطے میں دہشت گردی کے خلاف تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ ترجیحات کے مطابق اور شنگھائی اسپرٹ یعنی باہمی اعتماد، مساوات اور مشترکہ ذمہ داری کے اصولوں کے تحت کام کرے گا۔
دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان مختلف شعبوں میں تقریبات اور سرگرمیوں کی میزبانی بھی کرے گا، جن میں سائبر انسداد دہشت گردی، اطلاعاتی آپریشنز، سرحدی سلامتی، دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام اور استعداد کار میں اضافہ شامل ہیں، تاکہ باہمی تعاون کو مزید گہرا کیا جا سکے۔
دہشت گردی کے خلاف ایک صفِ اوّل کے ملک کی حیثیت سے پاکستان نے نہ صرف اپنے عوام بلکہ خطے اور اس سے باہر کی سلامتی و تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 2025–26 کے غیر مستقل رکن کے طور پر پاکستان کو انسداد دہشت گردی سمیت اہم ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں۔
پاکستان ایس سی او، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق انسداد دہشت گردی کی اجتماعی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے عالمی اور علاقائی شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔