سپریم کورٹ 26 ویں ترمیم کیخلاف درخواستیں سماعت کیلئے جلد مقرر کرے، بیرسٹر گوہر
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ( ای سی پی) ہمارے خلاف رات کی تاریکی میں فیصلے کرتا ہے، الیکشن کمیشن نے ممبران اسمبلی کو نا اہل کیا، اس کے خلاف پشاور ہائیکورٹ آئے ہیں۔
ڈان نیوز کے مطابق پشاور ہائیکورٹ کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ 26 ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں۔
انہوں نے کہا کہ آزاد عدلیہ کے لیے چاہیے کہ ججز پر دباؤ نہ ہو، اگرججز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو پھر عوام کہاں جائیں گے؟ پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ متنازع رہی لیکن 26 ویں ترمیم کے بعد عدلیہ مزید متنازع ہوگئی، بینچ بنانے کا اختیار ایگزیکٹو کے پاس ہو، ایسا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔
چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مضبوط ریاست وہ ہوتی ہے جس میں عدلیہ آزاد ہو، مضبوط ادارے ہوں، بانی عمران خان، ان کی جماعت پی ٹی آئی جمہوریت اور آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرسکتا، اس وقت پنجاب میں 18 ہزار ایکڑ پر محیط فصلیں تباہ ہوئی ہے، پنجاب میں کئی اضلاع پانی میں ڈوب چکے ہیں، لوگوں کو اس طرح امداد نہیں پہنچائی گئی، جس طرح دی جانی چاہیے تھی۔
بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے عوامی اسمبلی لگائی، اس میں 76 ممبران شریک ہوئے، شبلی فراز چاروں صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں، پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں، سیلاب کی وجہ سے جلسے کو ملتوی کیا تھا، ہم کوشش کررہے ہیں کہ ستمبر کے آخر تک جلسہ کریں۔
چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا مجھے اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے کہ کیسے اسٹے آرڈر ہے، عوام کے خلاف کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، وفاقی حکومت نے سیلاب میں پختونخوا کی جو امداد کی وہ ناکافی ہے، میں نے اسمبلی فلور پر بھی کہا کہ بجلی کا نظام خراب ہے اس کو ٹھیک کریں، حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ امتحان بھی لیٹ کر لیں،تاکہ متاثرہ اضلاع کے بچوں کو تیاری کے لئے وقت مل جائے۔
سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے اس موقع پر کہا کہ بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے ساتھ جیل میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان اس پر نظر ثانی کریں، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کے حالات سب کے سامنے ہیں، پاکستان میں بھی میڈیا سوشل میڈیا پر پابندیاں لگ چکی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلاب آتا ہے، صوبائی حکومت نے بر وقت کارروائیاں کیں، پنجاب میں تو سب کو معلوم تھا سیلاب آیا ہے، مگراس سے بچاؤ کی کوئی تیاری نہیں کی گئی، کہاں گئے شہباز شریف، مریم نواز ؟ کوئی تیاری کیوں نہیں کی گئی؟۔