  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 31.5°C
  • ISB: Clear 31.4°C
خاران: نامعلوم مسلح افراد نے 4 زمینداروں کو قتل اور 4 کو اغوا کرلیا

ویب ڈیسک شائع September 11, 2025 اپ ڈیٹ September 11, 2025 03:08pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

بلوچستان کے ضلع خاران میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہوگئے جبکہ مسلح افراد 4 افراد کو اغوا کرکے فرار ہوگئے۔

پولیس کے مطابق مسلح افراد نے خاران میں 4 افراد کو فائرنگ کرکے موت کے گھاٹ اتار دیا جبکہ 4 افراد کو اغوا کرکے فرار ہوگئے۔

پولیس حکام کے مطابق واقعے میں جاں بحق اور اغوا کیے گئے افراد مقامی زمیندار ہیں۔

پولیس نے لاشوں کو ہسپتال منتقل کردیا جبکہ مغویوں کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کردی گئی ہے۔

