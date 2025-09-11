  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
مسلسل اضافے کے بعد سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی کمی

ویب ڈیسک شائع September 11, 2025 اپ ڈیٹ September 11, 2025 04:25pm
— فائل فوٹو: کینوا

ملک بھر میں سونے کی قیمت میں کئی روز سے مسلسل اضافے کے بعد آج بڑی کمی ریکارڈ کی گئی، ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت 4100 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 84 ہزار روپے کا ہوگیا۔

ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان (اے پی پی) کے مطابق عالمی صرافہ بازار میں سونے کی قیمت میں 36 ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد سونے کی فی اونس قیمت 3618 ڈالر ہوگئی۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت میں 4100 روپے کمی کے بعد فی تولہ سونا 3 لاکھ 84 ہزار روپے کا ہوگیا ہے۔

اسی طرح، 24 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت بھی 3515 روپے کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد 10 گرام سونے کی قیمت 3 لاکھ 29 ہزار 2181 روپے ہوگئی جب کہ 10 گرام 22 قیراط سونے کی قیمت 3 لاکھ 5 ہزار 16 روپے سے کم ہوکر 3 لاکھ 1794 روپے ہوگئی۔

آل سندھ صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن نے رپورٹ کیا کہ فی تولہ چاندی کی قیمت 32 روپے کمی کے بعد 4 ہزار 326 اور 10گرام چاندی کی قیمت 28 روپے کمی کے بعد 3 ہزار 708 روپے ہو گئی۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز سونے کی فی تولہ قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 88 ہزار 1 سو روپے پر مستحکم رہی۔

24 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 32 ہزار 733 روپے پر برقرار رہی جب کہ 22 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 5 ہزار 16 روپے پر برقرار رہی۔

