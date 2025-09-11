  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
وفاقی وزیر خزانہ کی مصنوعی مہنگائی روکنے کیلئے سخت نگرانی کی ہدایت

طاہر شیرانی شائع September 11, 2025 اپ ڈیٹ September 11, 2025 07:21pm
— فوٹو: وزارت خزانہ
— فوٹو: وزارت خزانہ

وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں متعلقہ حکام کو مصنوعی مہنگائی روکنے کے لیے سخت نگرانی کی ہدایت کردی۔

ڈان نیوز کے مطابق وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت مہنگائی کے رجحان پر اسٹیئرنگ کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا جس میں بنیادی اشیائے خورونوش کی قیمتوں اور رسد و طلب کا جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں پیاز، ٹماٹر، چاول، گندم، چینی اور خوردنی تیل کی قیمتوں کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے صوبہ وار اسٹاک، رسد اور درآمدی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔

کمیٹی کو بتایا گیا کہ وافر گندم ذخائر دستیاب ہیں اور حالیہ بارشوں سے چاول اور گنے کی فصل کو محدود نقصان ہوا۔

وزیر خزانہ نے مہنگائی پر قابو پانے اور قیمتوں کے استحکام کے عزم اعادہ کیا اور مصنوعی مہنگائی روکنے کے لیے سخت نگرانی کی ہدایت بھی کی۔

سینیٹر محمد اورنگزیب نے مہنگائی پر قابو پانے اور قیمتوں کے استحکام کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کم آمدنی والے گھرانوں اور سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کی ضرورت پر زور دیا۔

اجلاس کے دوران وزیر خزانہ کی جانب سے آئندہ کاشتکاری سیزن کے لیے بیج اور زرعی مداخل کی بروقت دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔

اجلاس کے دوران این ڈی ایم اے، سپارکو اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس کو فصلوں کے نقصان کا درست تخمینہ لگانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔

وزیر خزانہ نے مہنگائی کنٹرول اقدامات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے دوبارہ طلب کرنے کی ہدایت بھی دی۔

