زرمبادلہ کے مجموعی ذخائر 19 ارب 68 کروڑ ڈالر ہوگئے، اسٹیٹ بینک

ویب ڈیسک شائع September 11, 2025 اپ ڈیٹ September 11, 2025 08:02pm
فائل فوٹو: ڈان نیوز
فائل فوٹو: ڈان نیوز

ایک ہفتے کے دوران زرمبادلہ کے مجموعی ذخائر میں تین کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، زرمبادلہ ذخائر کی مجموعی مالیت 19 ارب 68 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔

سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک نے زرمبادلہ کے ذخائر سےمتعلق ہفتہ وار اعدادوشمار جاری کردیے۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق 5 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں زرمبادلہ کے مجموعی ملکی ذخائر میں تین کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا جس کے بعد زرمبادلہ ذخائر کا حجم بڑھ کر 19 ارب 68 کروڑ ڈالر ہوگیا۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق 5 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں اسٹیٹ بینک کی تحویل میں زرمبادلہ ذخائر کا حجم 14 ارب 63کروڑ 60 لاکھ ڈالر تھا۔

اعدادوشمار کے مطابق گزشتہ ہفتے کے اختتام پر کمرشل بینکوں کی تحویل میں زرِمبادلہ کے ذخائرکاحجم پانچ ارب 34 کروڑ 40 لاکھ ڈالر ریکارڈکیاگیا تھا۔

