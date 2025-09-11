ٹی 20 ایشیا کپ : بنگلہ دیش کے خلاف ہانگ کانگ کی بیٹنگ جاری
متحدہ عرب امارات میں کھیلے جارہے ٹی 20 ایشیا کپ کے تیسرے میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف ہانگ کانگ کی بیٹنگ جاری ہے۔
ابوظبی میں کھیلے جارہے گروپ بی کے میچ میں بنگلہ دیشی کپتان لٹن داس نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔
بنگلہ دیشی ٹیم ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا میچ کھیل رہی ہے جبکہ ہانگ کانگ ایک میچ بھارت سے ہار چکا ہے۔
بنگلادیش اسکواڈ
تنزید حسین، پرویز حسین ایمون، لٹن داس ( کپتان ، وکٹ کیپر ) توحید ہریدوئے، شمیم حسین، ذاکر علی، مہدی حسن، تنطیم حسن، رشاد حسین، تسکین احمد، مستفیض الرحمٰن
ہانگ کانگ اسکواڈ
ذیشان علی ( وکٹ کیپر ) ، انشے راٹھ، بابر حیات، نزاکت خان، کلہن چلو، کنچت شاہ، یاسم مرتضیٰ ( کپتان )، اعزاز خان، ایوش شکلا، عتیق اقبال، احسان خان