  • KHI: Partly Cloudy 26.5°C
  • LHR: Clear 26.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 25.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.5°C
  • LHR: Clear 26.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 25.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

عاطف اسلم نے قومی پرچم لہرانے سے انکار کیا، مبشر لقمان کا دعویٰ

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 11 ستمبر 2025 08:56pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

معروف ٹی وی میزبان مبشر لقمان نے دعویٰ کیا ہے کہ گلوکار عاطف اسلم نے ایک میوزک کنسرٹ میں قومی پرچم اٹھانے اور لہرانے سے انکار کردیا تھا۔

مبشر لقمان نے حال ہی میں ایک یوٹیوب چینل پر مختلف معاملات پر گفتگو کی، انہوں نے سیلاب میں پاکستانی فنکاروں کی جانب سے تاحال کوئی امدادی پروگرام شروع نہ کرنے پر بھی اظہار خیال کیا۔

ٹی وی میزبان کا کہنا تھا کہ تباہ کن سیلاب کے باوجود کروڑوں روپے کمانے والے اداکار اور گلوکار امدادی کاموں کے لیے آگے نہیں آئے، کیوں کہ وہ کسی دوسری جگہ سے فون آنے کے منتظر ہیں۔

انہوں نے کہا کہ فنکاروں کو جب راولپنڈی سے فون آئے گا تب وہ سیلاب متاثرین کی امداد اور فلاح کے لیے نکلیں گے۔

اسی پروگرام میں میزبان نے جب انہیں بتایا کہ بھارتی گلوکار ارجیت سنگھ نے 68 ہزار کے مجمع میں بھارتی پرچم اٹھاکر نہ صرف لہرایا بلکہ اپنے ملک کے نعرے بھی لگائے لیکن جب عاطف اسلم کو ایک کنسرٹ میں پاکستانی پرچم دینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے پرچم لینے سے انکار کیا۔

میزبان کی بات پر مبشر لقمان کا کہنا تھا کہ قومی پرچم لینے سے انکار والے شخص پر اب بندہ ’لعنت‘ نہ بھیجے تو اور کیا کرے؟

مبشر لقمان نے کہا کہ ایک طرف تو بھارتی اداکار اور گلوکار فخر سے اپنا قومی پرچم اٹھاتے اور لہراتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے فنکار ہیں، جو ایسا نہیں کرتے۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ عاطف اسلم بیرون ملک منتقل ہونے والے ہیں، اس لیے انہوں نے پاکستانی قومی پرچم اٹھانے اور لہرانے سے انکار کیا۔

ان کے مطابق قومی پرچم اٹھانے اور لہرانے سے انکار کرنے والے شخص پر بندہ ’لعنت‘ نہ بھیجے تو کیا کرے؟

مبشر لقمان کی ویڈیو وائرل ہوگئی، جس پر صارفین نے تبصرے کرتے ہوئے ان کی جانب سے گلوکار کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ کو نامناسب قرار دیا اور انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔

بعض صارفین نے مبشر لقمان کی بات سے اتفاق بھی کیا اور لکھا کہ عاطف اسلم جیسے گلوکار پیسوں اور بھارت میں کام کرنے کی لالچ میں قومی پرچم تک نہیں اٹھاتے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کراچی میں سیلابی صورتحال، 8 اموات، ملیر اور لیاری کی ندیاں دریاؤں میں تبدیل، فوج طلب

2

ماڈل و اداکارہ حمیرا اصغر کی حتمی میڈیکولیگل رپورٹ میں بھی وجہ موت کا تعین نہ ہوسکا

3

بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان کی زندگی کے آخری لمحات کی ویڈیو وائرل

4

امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک

5

معروف امریکی ریپ اسٹار کی گاڑی سے مسخ شدہ لاش برآمد

6

اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، حماس کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے، انکے بیٹے اور معاون شہید

7

کم عمر ولاگر محمد شیراز نے سوشل میڈیا سے ہونے والی آمدنی سے اپنے گاؤں کے اسکول کی تقدیر بدل دی

8

جنوبی کوریائی خواتین کا امریکی فوج کےخلاف جسم فروشی پر مجبور کرنے کا مقدمہ

کارٹون

کارٹون : 11 ستمبر 2025
کارٹون : 10 ستمبر 2025