  • KHI: Partly Cloudy 26.5°C
  • LHR: Clear 26.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 25.8°C
سی ڈی ڈبلیو پی اجلاس : نواز شریف کینسر ہسپتال سمیت 228 ارب کے چار منصوبے منظوری کیلئے ایکنک کو ارسال

ویب ڈیسک شائع September 11, 2025 اپ ڈیٹ September 11, 2025 11:29pm
— فوٹو: اے پی پی
سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی (سی ڈی ڈبلیو پی) نے 8 ارب روپے مالیت کے 3 منصوبے منظور کرلیے، جبکہ نواز شریف کینسر ہسپتال کی تعمیر سمیت 228 ارب کے 4 منصوبے منظوری کیلئے ایکنک کو بھجوادیے گئے۔

ڈان نیوز کے مطابق سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی (سی ڈی ڈبلیو پی) کا اجلاس وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت ہوا، جس میں 8 ارب روپے مالیت کے 3 منصوبے منظور کرلیے گئے۔

جاری اعلامیے کے مطابق سی ڈی ڈبلیو پی نے 228 ارب روپے لاگت کے 4 منصوبے حتمی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی (ایکنک) کو بھجوا دیے گئے۔

اعلامیے کے مطابق نواز شریف کینسر ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ ایکنک کو بھجوا دیا گیا ہے، اس منصوبے پر 74 ارب 92 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ منصوبے کے لیے صوبائی فنڈز فراہم کیے جائیں گے، جبکہ نواز شریف کینسر ہسپتال لاہور میں دو مراحل میں تعمیر کیا جائے گا۔

یہ ہسپتال 280 بستروں پر مشتمل ہوگا، جس میں دوسرے مرحلے میں مزید 300 بستروں کی سہولت میسر کی جائے گی۔

اعلامیے کے مطابق سی ڈی ڈبلیو پی کے اجلاس میں 34 ارب 34 کروڑ روپے مالیت کا ہاڑپو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ منظور کرلیا گیا۔

اسی طرح شاہدرہ میں امامیہ پل پر 8 لین اوورہیڈ برج کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری دی گئی جس پر 4 ارب 67 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔

اعلامیے کے مطابق کراچی لاہور موٹروے اور فیصل آباد موٹر وے کے اراضی متاثرین میں رقوم کی تقسیم کا منصوبہ منظور کرلیا گیا، جس کے تحت متاثرین کو 68 ارب 73 کروڑ 99 لاکھ روپے کی ادائیگی کی جائے گی۔

اعلامیے کے مطابق یہ منصوبہ حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو بھیج دیا گیا ہے، جبکہ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کو تین سال کی مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

سی ڈی ڈبلیو پی اجلاس میں بلوچستان میں 50 ارب روپے کی لاگت کا آبی وسائل کی تعمیر کا منصوبہ اور پانڈا بانڈ کے اجراء کا ورکنگ پیپر منظور کرلیا گیا۔

