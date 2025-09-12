پنجاب میں سیلاب کی تباہی، دریا بپھر گئے، لاکھوں افراد متاثر
پنجاب میں شدید طوفانی بارشوں اور دریاؤں میں طغیانی سے ہزاروں دیہات ڈوب گئے اور لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق پنجاب شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہے کیونکہ دریائے ستلج، راوی اور چناب اپنی حدود سے بڑھ کر پانی بہا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں گاؤں زیرِ آب ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔
یہ صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو گئی جب بھارتی حکام نے گنڈا سنگھ والا اور فیروزپور میں پانی کی سطح میں اضافے کے حوالے سے انتباہ جاری کیا، جس کے بعد دریائے ستلج کے کناروں پر دوبارہ انخلا کے عمل شروع ہو گئے۔
اگرچہ بعض علاقوں میں پانی کی سطح میں معمولی کمی دیکھی گئی، لیکن مجموعی طور پر سیلاب کا خطرہ شدید ہے اور ریسکیو و ریلیف کے آپریشن متعدد اضلاع میں پھیلے ہوئے ہیں۔
دریائے چناب پر پنجند ہیڈ ورکس میں پانی کی نکاسی غیر معمولی حد تک بڑھ گئی اور 6 لاکھ 68 ہزار کیوسک سے تجاوز کر گئی۔
بدھ کی صبح سے جمعرات کی صبح تک پانی کی روانی میں 1 لاکھ کیوسک کا اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں علی پور تحصیل میں بڑے پیمانے پر انخلا کیا گیا۔
رات دیر گئے شجاع آباد کے قریب حفاظتی بند دوبارہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے دریا کے کنارے بسنے والے لوگ پانی میں ڈوب گئے۔
نیچے کی طرف دباؤ نے سندھ کے گڈو اور سکھر بیراجز کو بھی متاثر کیا، جو اب بھی درمیانے درجے کے سیلابی پانی کے ساتھ 4 لاکھ کیوسک سے زیادہ بہاؤ ریکارڈ کر رہے ہیں۔
رحیم یار خان میں حکام نے رپورٹ کیا کہ چچران شریف سے 6 لاکھ 60 ہزار کیوسک پانی گزر رہا ہے، تاہم مقامی علاقوں کے لیے فوری خطرہ نہیں ہے۔
فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن (ایف ایف ڈی) کے اعداد و شمار کے مطابق پنجند میں 6 لاکھ 68 ہزار کیوسک سے زیادہ پانی بہا، جب کہ گڈو اور سکھر بیراجز میں 4 لاکھ کیوسک سے زیادہ بہاؤ ریکارڈ ہوا۔
دوسری طرف پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہو گئی ہے اور بھارتی سرحد کے قریب دریائے ستلج کا گنڈا سنگھ والا درمیانے درجے کے سیلاب میں ہے۔
پی ڈی ایم اے ریور فلو رپورٹ کے مطابق دریائے چناب پر مرالہ ہیڈ ورکس 68 ہزار 986 کیوسک پر مستحکم تھا، خانکی ہیڈ ورکس 82 ہزار 411 کیوسک تک بڑھ رہا تھا اور قادر آباد ہیڈ ورکس 84 ہزار 440 کیوسک پر مستحکم تھا۔
چنیوٹ پل پر پانی کی روانی 57 ہزار 463 کیوسک تک بڑھ رہی تھی، جب کہ ریواز پل کی گیج سطح 518 فٹ پر مستحکم تھی۔
تریموں ہیڈ ورکس میں پانی کی روانی ایک لاکھ 40 ہزار کیوسک پر مستحکم تھی، ہیڈ محمد والا گیج 412.38 فٹ پر بہہ رہا تھا، شیر شاہ پل 393.20 فٹ پر مستحکم تھا اور پنجند ہیڈ ورکس انتہائی بھاری بہاؤ کے ساتھ 6 لاکھ 58 ہزار 845 کیوسک پر تھا۔
دریائے راوی میں تمام مقامات پر حالات مستحکم تھے، جسڑ 19 ہزار 500 کیوسک، راوی سیفون 32 ہزار 120 کیوسک، شاہدرہ 31 ہزار 682 کیوسک، بلوکی ہیڈ ورکس 59 ہزار 580 کیوسک اور سدھنائی ہیڈ ورکس 75 ہزار 549 کیوسک پر رپورٹ ہوا۔
دریائے ستلج میں بہاؤ زیادہ تر مستحکم تھا، گنڈا سنگھ والا 98 ہزار 165 کیوسک اور سُلیمانکی ہیڈ ورکس ایک لاکھ 21 ہزار 459 کیوسک پر تھا۔
اسلام ہیڈ ورکس میں استثنیٰ تھا، جہاں بہاؤ ایک لاکھ 13 ہزار 956 کیوسک پر کم ہو رہا تھا، جب کہ میلسی سیفون ایک لاکھ 20 ہزار 50 کیوسک پر مستحکم تھا۔
گڈو سے انڈس دریا کے اوپری حصے میں چچران پل کا گیج 298.25 فٹ پر مستحکم تھا اور گڈو بیراج کا بہاؤ 5 لاکھ 6 ہزار 433 کیوسک پر مستحکم رہا۔
سانحات اور بے گھری
بہاولنگر میں ایک ریسکیو 1122 کے کشتی کے الٹنے سے 2 افراد ڈوب گئے، جس میں 23 افراد سوار تھے۔
جلال پور پیر والا میں ایک اور کشتی جس میں 25 افراد سوار تھے الٹ گئی، پانچ افراد بشمول بچے لاپتا ہو گئے۔ مظفر گڑھ میں بستی جارہ کے قریب تین نوعمر سیلابی پانی میں گر گئے، جن میں سے ایک ہلاک اور 2 بچ گئے۔
حکام نے رپورٹ کیا کہ مظفر گڑھ کے سیت پور، خیرپور اور بیت نبی شاہ میں، اور جلال پور پیر والا میں 7 لاکھ 6 ہزار افراد 148 مواضع میں متاثر ہوئے ہیں، خانیوال میں ایک لاکھ 59 ہزار 29 افراد دریاؤں کے کنارے سے نکالے گئے، جب کہ ایک لاکھ 28 ہزار 658 ایکڑ فصلیں زیرِ آب آگئیں۔
پنجاب کے ریلیف کمشنر نبیل جاوید نے کہا کہ پورے صوبے میں 4 ہزار 500 سے زائد گاؤں اور 42 لاکھ 87 ہزار افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 22 لاکھ 62 ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ 396 ریلیف کیمپ، 490 میڈیکل کیمپ اور 412 ویٹرنری کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جب کہ 16 لاکھ 96 ہزار جانور محفوظ علاقوں میں منتقل کیے گئے ہیں، سیلاب میں اب تک 79 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔
ریسکیو اور ریلیف کے اقدامات
پنجاب ایمرجنسی سروس کے سیکریٹری ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا کہ پچھلے تین دنوں میں صرف ملتان میں 13 ہزار 600 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا اور 25 ہزار سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، پورے صوبے میں 3 لاکھ 62 ہزار سے زائد افراد کو 139 ریسکیو کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا۔
پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ جلال پور پیر والا میں ریلیف کی تقسیم جاری ہے، جہاں چار ہیلی کاپٹرز اور 2 ہزار خیمے تعینات کیے گئے ہیں اور فوجی امداد بھی موجود ہے۔
رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنر خورم پرویز نے بتایا کہ پنجند کے نیچے پانی کی سطح میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے خانپور اور لیاقت پور کے دریا کنارے علاقوں میں انخلا کے آپریشن کیے گئے۔ تقریباً 12 ہزار افراد کو نکالا گیا، چھ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے اور ایک ہزار 800 خیمے سیلاب متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیے گئے۔
ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ضلع کے تمام بند مستحکم ہیں، چچران شریف سے 6 لاکھ 60 ہزار کیوسک پانی گزر رہا ہے اور قریب کے مقامی علاقوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز نے جلال پور پیر والا کے اسسٹنٹ کمشنر کو ریسکیو کشتی کے الٹنے پر لاپرواہی کے سبب ہٹانے کا حکم دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ محمد والا اور شیر شاہ پل پر پانی کی سطح خطرناک حد سے نیچے گر گئی ہے، جس سے بندوں کے فوری ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے۔
پنجاب کے چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان نے پنجند ہیڈ ورکس کا دورہ کیا اور وہاں پانی کی آمد و رفت کے بارے میں بریفنگ لی۔
حکام نے تصدیق کی کہ نچلے علاقوں سے انخلا جاری ہے اور تمام بندوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔
حکام کے مطابق منگلا ڈیم 90 فیصد، تربیلا 100 فیصد، بھارت کا بھکرہ 90 فیصد، پونگ 99 فیصد اور تھین 97 فیصد بھرا ہوا ہے، جس سے نیچے کے علاقوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔
بلوچستان میں بارشیں
این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ پاکستان اس سیزن کے آخری مون سون مرحلے سے گزر رہا ہے اور گزشتہ دو دنوں میں جنوب کی طرف جانے والا سیلابی پانی رفتار کھو رہا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں گزشتہ دو دنوں میں موسلا دھار بارشیں ہوئیں، جس سے فلیش فلڈز کا خطرہ بڑھ گیا اور پی ڈی ایم اے نے انتباہ جاری کیا، ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی گئی کہ وہ ممکنہ تباہی سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔
حکام نے بتایا کہ موسمی ندی نالے پہلے ہی بھاری پانی لے کر بہہ رہے ہیں اور اگر بارشیں جاری رہیں تو شدید سیلاب کا خطرہ ہے۔
ہب ڈیم پر پانی کی سطح 338 فٹ تک بڑھ گئی، جو اس کی مکمل گنجائش 339 فٹ سے صرف ایک فٹ کم ہے۔
ایک سینئر آبیاری محکمہ کے اہلکار نے کہا کہ اسپیل ویز کسی بھی وقت کھولے جا سکتے ہیں اور ہب دریا کے کنارے رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
بلوچستان حکومت نے سندھ کے ساتھ مل کر انڈس دریا کے بائیں کنارے پر انتظامات مکمل کر لیے ہیں تاکہ پنجاب کے ستلج، راوی اور چناب دریا سے آنے والے سیلابی پانی کا سامنا کیا جا سکے۔
ریسکیو ٹیمیں، کشتیوں اور بھاری مشینری کو ناصرباد ڈویژن کے سرحدی علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے، بشمول ناصرباد، اُستا محمد، صحبت پور اور جعفر آباد۔
بلوچستان کے وزیر آبیاری صادق عمرانی نے صوبائی اسمبلی کو بتایا کہ کمزور علاقوں کے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی تیاری مکمل ہے۔
انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے ساتھ یہ بات طے ہوئی ہے کہ اگر پانی خطرناک سطح تک پہنچ جائے تو بند جان بوجھ کر نہیں توڑے جائیں گے، اگر 11 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی انڈس میں بہا تو دونوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ آئندہ اقدامات کا فیصلہ کریں گے۔
بلوچستان پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل جہانزیب خان نے کہا کہ ناصرباد ڈویژن کے چار اضلاع میں 16 سیلاب کنٹرول سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جو چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں اور بے گھر خاندانوں کی امداد کے لیے ریسکیو اور ریلیف کے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔
مڈکورہ رپورٹ میں سلیم شاہد (کوئٹہ) اور علی جان منگی (ڈیرہ مراد جمالی) نے بھی سہولت کاری فراہم کی۔