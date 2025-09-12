حکومت نے گندم کی قیمتوں پر قیاس آرائی کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا
حکومت نے گندم کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے اور قیاس آرائی کو روکنے کے لیے کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے، جب کہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ مارکیٹ کی سخت نگرانی کرتے ہوئے من مانی قیمتوں پر قابو پایا جائے۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق جمعرات کو ایک اعلیٰ سطح کی حکومتی کمیٹی نے دوبارہ اس بات کی تصدیق کی کہ ملک کے پاس گندم کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور حکام کو ہدایت کی کہ مارکیٹ پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ قیاس آرائی کی سرگرمیوں پر قابو پایا جا سکے اور مصنوعی طور پر قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے پائے۔
یہ ہدایت وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جاری کی، جو قائمہ کمیٹی برائے افراطِ زر کے رجحانات کے جائزے کے دوسرے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔
یہ کمیٹی گزشتہ ہفتے وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد غذائی اجناس کے ذخائر اور مہنگائی کے دباؤ کا جائزہ لینا ہے، خاص طور پر حالیہ سیلاب سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے تناظر میں۔
سرکاری اعلامیے کے مطابق اس وقت ملک میں اسٹریٹجک ریزروز کے علاوہ بھی گندم کے مناسب ذخائر دستیاب ہیں، ابتدائی جائزوں سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ چاول اور گنے کی فصل کو سیلاب سے ہونے والا نقصان قابلِ انتظام ہے۔
محمد اورنگزیب نے زور دیا کہ مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور من مانی قیمتوں کے اضافے کو روکنے کے لیے سخت نگرانی ضروری ہے۔
وفاقی دارالحکومت میں نان بائیوں نے خبردار کیا ہے کہ گندم کی بڑھتی ہوئی لاگت کے باعث روٹی کی قیمتوں میں اضافہ ممکن ہے، کئی شہروں میں پہلے ہی روٹی کی قیمت بڑھ چکی ہے، جس سے یومیہ اجرت کمانے والوں اور کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے کھانے کی دستیابی پر تشویش پیدا ہو گئی ہے۔
قیمتوں پر دباؤ کے باوجود حکومتی عہدیداروں نے گندم کی قلت کے دعوؤں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ موجودہ طلب پوری کرنے کے لیے وافر مقدار میں گندم دستیاب ہے۔
کمیٹی نے ملکی اور بین الاقوامی عوامل کا تفصیلی جائزہ جاری رکھا جو قیمتوں کے رجحان کو متاثر کر رہے ہیں۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانا اور قیمتوں میں استحکام لانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے تاکہ خاص طور پر کمزور طبقات اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو تحفظ دیا جا سکے۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ قائمہ کمیٹی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مارکیٹ کی صورتحال پر قریب سے نظر رکھے، وفاق اور صوبوں کے درمیان پالیسی ردعمل کو مربوط کرے اور بروقت انتظامی اقدامات تجویز کرے تاکہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے اور عوام کی خریداری کی طاقت محفوظ رہے۔
اجلاس میں بنیادی غذائی اجناس کا جامع جائزہ لیا گیا، جس میں حالیہ حساس قیمت انڈیکس (ایس پی آئی) کی تبدیلیوں کو بھی دیکھا گیا۔
پیاز، ٹماٹر، چاول، گندم، چینی اور خوردنی تیل جیسی اہم اشیا پر تفصیل سے گفتگو کی گئی جس میں خطے کے لحاظ سے سپلائی کے رجحانات، ذخائر کی صورتحال اور منتخب اشیائے خور و نوش کی درآمد کا جائزہ شامل تھا۔
کمیٹی نے آئندہ بونے کے موسم کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ بیج اور دیگر زرعی اجزا کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی اقدامات ضروری ہیں۔
محمد اورنگزیب نے تمام متعلقہ اداروں، بشمول نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے)، اسپیس اینڈ اپر ایٹموسفیر ریسرچ کمیشن (سپارکو) اور پاکستان شماریات بیورو کو ہدایت کی کہ وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ قریبی تعاون میں کام کریں تاکہ فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا درست اور بروقت تخمینہ مکمل کیا جا سکے۔
انہوں نے اعلان کیا کہ قائمہ کمیٹی آئندہ ہفتے دوبارہ اجلاس کرے گی تاکہ طے شدہ اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔