سونے کی قیمت میں کمی کے ایک روز بعد پھر ہزاروں روپے کا اضافہ
ملک میں سونے کی قیمت میں کمی کے ایک روز بعد پھر ہزاروں روپے کا اضافہ ہوگیا، عالمی منڈی میں بھی سونا 27 ڈالر بڑھ کر 3 ہزار 645 ڈالر فی اونس ہوگیا۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق جمعہ کو پاکستان میں سونے کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 2 ہزار 500 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 86 ہزار 500 روپے ہوگئی، جو گزشتہ روز 3 لاکھ 84 ہزار روپے تھی۔
اسی طرح 24 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت 2 ہزار 143 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 31 ہزار 361 روپے ہوگئی جبکہ 22 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت ایک ہزار 964 روپے اضافے کے بعد 3 لاکھ 3 ہزار 758 روپے ہوگئی۔
عالمی منڈی میں بھی سونا 27 ڈالر بڑھ کر 3 ہزار 645 ڈالر فی اونس پر بند ہوا جو پہلے 3 ہزار 618 ڈالر فی اونس تھا۔
چاندی کی قیمت بھی ملکی مارکیٹ میں بڑھ گئی، 24 قیراط چاندی کی فی تولہ قیمت 130 روپے اضافے کے ساتھ 4 ہزار 456 روپے رہی جبکہ 10 گرام کی قیمت 112 روپے بڑھ کر 3 ہزار 820 روپے ہوگئی۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت 1.3 ڈالر اضافے کے ساتھ 42.28 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔