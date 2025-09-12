  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 29.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 29.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بیوی کا حق نان نفقہ ازدواجی تعلقات یا رخصتی سے مشروط نہیں، سپریم کورٹ

ویب ڈیسکشائع 12 ستمبر 2025 04:37pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ میں قرار دیا ہے کہ بیوی کا حق نان نفقہ ازدواجی تعلقات یا رخصتی سے مشروط نہیں، نہ شوہر کی صوابدید ہے، یہ حق نکاح کے ساتھ شروع ہوجاتا ہے جس کی کی پابندی قانونی فریضہ ہے۔

جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کی جانب سے جاری 15 صحفات پر مشتمل تحریری حکمنامے میں لاہور ہائیکورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے۔

فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بیوی کا حق نان نفقہ نکاح کے لیے ہاں کے ساتھ کامل ہو جاتا ہے، رخصتی کا انتظار اس حق کو تقویت دیتا ہے، ازدواجی تعلقات سے مشروط کرنا اس حق کو متاثر اور شوہروں کو مالی ذمہ داری سے بچنے کا موقع دیتا ہے۔

ڈویژن بینچ نے کہا کہ عدالتوں نے ہمیشہ قرار دیا کہ بیوی کا نان نفقہ کے حق نکاح کے فوری بعد شروع ہو جاتا ہے، شوہر کو نان نفقہ سے اسی صورت مبرا قرار ہوسکتا ہے کہ ثابت کرے کہ بیوی کو بلاجواز دور رکھا گیا۔

تحریری حکمنامے میں ڈویژن بینچ نے لاہور ہائیکورٹ کے فیصلے میں استعمال زبان پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک

2

ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کا نئے آئی جی کے ماتحت کام کرنے سے انکار، چیف سیکریٹری کو خط لکھ دیا

3

ایک آئی فون 17 کی قیمت ہزاروں پاکستانیوں کی سالانہ کمائی سے بھی زیادہ

4

اسرائیلی جارحیت کو فوری روکا جائے، امت مسلمہ کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وزیراعظم

5

’حیدر آباد سازش کیس‘ جس نے ملک میں انتقامی سیاست کا نیا باب کھولا

6

ماڈل و اداکارہ حمیرا اصغر کی حتمی میڈیکولیگل رپورٹ میں بھی وجہ موت کا تعین نہ ہوسکا

7

ایشیاکپ: ابتدائی میچ سے پہلے ہی قومی ٹیم کو دھچکا

8

نیتن یاہو نے قطر پر حملے کو پاکستان میں بن لادن کیخلاف امریکی آپریشن سے تشبیہ دے دی

کارٹون

کارٹون : 12 ستمبر 2025
کارٹون : 11 ستمبر 2025