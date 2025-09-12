  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
برطانیہ سیلاب زدگان کیلئے 30 لاکھ پاؤنڈ کی ہنگامی امداد فراہم کرے گا

ویب ڈیسک شائع September 12, 2025 اپ ڈیٹ September 12, 2025 05:34pm
— فوٹو: پی ٹی وی

برطانیہ، پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ کی ہنگامی امداد فراہم کرے گا۔

سرکاری پاکستان ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحٰق ڈار سے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں سیلاب اور مون سون کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے اقدامات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

اس موقع پر برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ برطانیہ کی جانب سے 30 لاکھ پاؤنڈ کی ہنگامی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

نائب وزیراعظم محمد اسحٰق ڈار نے برطانیہ کے اس بروقت تعاون کو سراہا اور مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔

ملاقات میں دونوں فریقین نے دوطرفہ تعلقات، اعلیٰ سطح کے روابط کی اہمیت اور علاقائی و عالمی امور پر بھی گفتگو کی۔

