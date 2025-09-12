  • KHI: Partly Cloudy 26.4°C
اسٹاک ایکسچینج میں مندی، انڈیکس 1700 پوائنٹس گر گیا

ویب ڈیسکشائع 12 ستمبر 2025 07:14pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

پاکستان سٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) میں آج زبردست مندی دیکھی گئی اور بینچ مارک کے ایس ای-100 انڈیکس ایک ہزار 700 پوائنٹس کی کمی سے ایک لاکھ 54 ہزار 440 پر آگیا۔

سرکاری اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق انڈیکس 1,701 پوائنٹس یا 1.09 فیصد تنزلی سے ایک لاکھ 54 ہزار 440 پوائنٹس پر آگیا، جو گزشتہ کاروباری دن ایک لاکھ 56 ہزار 141 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔

گزشتہ روز کے ایک ارب 27 کروڑ 99 لاکھ 42 ہزار 235 حصص کے مقابلے میں دن کے دوران مجموعی طور پر آج 98 کروڑ 75 لاکھ 89 ہزار 372 حصص کا کاروبار ہوا جبکہ ایک روز قبل 50.207 ارب روپے کے مقابلے میں مجموعی طور پر 39.911 ارب روپے کے حصص کا کاروبار ہوا۔

اسٹاک مارکیٹ میں 476 کمپنیوں نے اپنے حصص کا لین دین کیا، 180 کے بھاؤ میں اضافہ اور 263 کے بھاؤ میں کمی جبکہ 33 کے بھاؤ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

واضح رہے کہ 8 ستمبر کو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی کا رجحان ہے، کاروبار کے دوران 1776 پوائنٹس اضافے سے بینچ مارک 100 انڈیکس ایک لاکھ 56 ہزار پوائنٹس کی نئی بلندی پر پہنچ گیا تھا۔

