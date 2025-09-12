ٹرمپ کے قریبی اتحادی، سابق برازیلی صدر کو ’ جمہوریت کو کمزور’ کرنے کے جرم میں 27 سال قید
سابق برازیلی صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحادی جائر بولسونارو کو انتخابات میں شکست کے بعد اقتدار میں رہنے کے لیے بغاوت کی سازش اور ’جمہوریت کو کمزور‘ کرنے کے جرم میں 27 سال قید کی سزا سنادی گئی۔
عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے سابق برازیلی صدر جائر بولسونارو کو 2022 کے انتخابات میں شکست کے بعد اقتدار میں رہنے کے لیے بغاوت کی سازش کرنے کا مجرم قرار دیتے ہوئے 27 سال اور تین ماہ قید کی سزا سنا دی، یہ دنیا کے نمایاں ترین دائیں بازو کے مقبول رہنماؤں میں سے ایک کے لیے ایک بڑی سیاسی شکست ہے۔
برازیل کی سپریم کورٹ کے پانچ ججوں پر مشتمل بینچ نے سزا اور مجرم قرار دینے دونوں پر متفقہ فیصلہ دیا، جس کے بعد 70 سالہ بولسونارو ملک کی تاریخ میں جمہوریت پر حملہ کرنے پر مجرم قرار پانے والے پہلے سابق صدر بن گئے۔
جسٹس کارمن لوسیا نے کہا کہ’ یہ مقدمہ برازیل کے ماضی، حال اور مستقبل کا سامنا ہے،‘ اور مزید کہا کہ کافی ثبوت موجود ہیں کہ بولسونارو نے ’جمہوریت اور اداروں کو کمزور کرنے‘ کے ارادے سے کام کیا۔
پانچ میں سے چار ججوں نے سابق صدر کو پانچ جرائم میں مجرم قرار دیا، جن میں مسلح مجرمانہ تنظیم میں حصہ لینا، جمہوریت کا پرتشدد خاتمہ کرنے کی کوشش، بغاوت منظم کرنا، سرکاری املاک اور ثقافتی ورثے کو نقصان پہنچانا شامل ہیں۔
بولسونارو، جو فوجی آمریت (1964-1985) کی تعریف کرتے تھے، کو فرانس کی مارین لی پین اور فلپائن کے روڈریگو ڈوٹیرٹے جیسے دیگر دائیں بازو کے رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائیوں کے بعد ملی۔
یہ فیصلہ بولسونارو کے قریبی اتحادی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید مشتعل کر سکتا ہے، جنہوں نے اس کیس کو ’وِچ ہنٹ‘ قرار دیا تھا اور اس کے جواب میں انہوں نے برازیل پر محصولات بڑھا دیے، جج پر پابندیاں لگائیں اور اعلیٰ عدالت کے ججوں کے ویزے منسوخ کر دیے تھے۔
ٹرمپ نے فیصلے کو ’ برازیل کے لیے بہت برا’ قرار دیتے ہوئے بولسونارو کی تعریف کی، بولسونارو کے بیٹے اور کانگریس مین ایڈورڈو بولسونارو نے کہا کہ انہیں توقع ہے ٹرمپ مزید پابندیاں لگانے پر غور کریں گے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ عدالت نے ’ ناانصافی’ کی ہے اور خبردار کیا کہ ’ امریکا اس وِچ ہنٹ کا جواب دے گا’، برازیلی وزارتِ خارجہ نے روبیو کے بیان کو برازیل پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ برازیلی جمہوریت کو دھمکایا نہیں جا سکتا۔
صدر لولا ڈا سلوا نے کہا کہ وہ امریکی پابندیوں سے نہیں ڈرتے۔
یہ فیصلہ متفقہ نہیں تھا، جسٹس لویز فکس نے بولسونارو کو تمام الزامات سے بری کرتے ہوئے عدالت کے دائرۂ اختیار پر سوال اٹھایا، یہ واحد ووٹ فیصلے کو چیلنج کرنے کا راستہ کھول سکتا ہے۔
بولسونارو کے وکلاء نے سزا کو ’ انتہائی زیادہ’ قرار دیتے ہوئے اپیل کا اعلان کیا۔
پس منظر
بولسونارو کی سزا ان کی سیاسی زندگی کا پست ترین مقام ہے، وہ 1980 کی دہائی میں ریو ڈی جینیرو سٹی کونسل سے سیاست میں داخل ہوئے اور تقریباً تین دہائیوں تک کانگریس میں بیٹھے رہے، جہاں وہ آمریت دور کی پالیسیوں کے دفاع کے لیے مشہور ہوئے۔
انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ برازیل صرف اسی دن بدلے گا ’ جب ہم یہاں خانہ جنگی شروع کریں اور وہ کام مکمل کریں جو فوجی حکومت نے نہیں کیا: یعنی 30 ہزار افراد کو قتل کرنا’۔
2018 کے انتخابات میں وہ صدر منتخب ہوئے اور درجنوں دائیں بازو کے ارکان اسمبلی ان کے ساتھ منتخب ہوئے، جنہوں نے کانگریس کو لولا کے ترقی پسند ایجنڈے کے لیے مستقل رکاوٹ بنا دیا۔
ان کی صدارت ویکسین پر شکوک، ایمیزون میں غیر قانونی کان کنی اور جنگلات کی کٹائی کے فروغ سے عبارت رہی۔
2022 میں لولا کے خلاف مشکل انتخابی مہم کے دوران ان کا لہجہ اور زیادہ جارحانہ ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ’میرے مستقبل کے لیے تین راستے ہیں: گرفتاری، قتل یا فتح۔‘
2023 میں برازیل کی الیکشن کورٹ نے انہیں 2030 تک عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔
جمہوریت کا تحفظ
بولسونارو کی سزا برازیلی عدلیہ کی حکمت عملی کا ایک بڑا امتحان ہے، جو دائیں بازو کے حملوں کے خلاف جمہوریت کے دفاع کے لیے کی گئی۔
سپریم کورٹ نے بولسونارو کے سات اتحادیوں کو بھی سزا سنائی، جن میں پانچ فوجی افسران شامل ہیں، یہ 140 سال میں پہلا موقع ہے کہ فوجی حکام کو جمہوریت پر حملہ کرنے پر سزا دی گئی ہو۔
تاریخ دان کارلوس فیکو کے مطابق ’ یہ مقدمہ فوج کے لیے ایک ویک اپ کال ہے’ کیونکہ ماضی میں کوئی سزا نہیں ہوتی تھی مگر اب ہو رہی ہے۔
بولسونارو نے کہا کہ ’ وہ مجھے اگلے سال کے انتخابات سے باہر کرنا چاہتے ہیں،’ جبکہ ان کے وکلا فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دے رہے ہیں۔