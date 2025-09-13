  • KHI: Partly Cloudy 29.8°C
روس کے علاقے کمچاتکا کے مشرقی ساحل کے قریب 7.1 شدت کا زلزلہ، گہرائی 10 کلو میٹر ریکارڈ

ویب ڈیسک شائع September 13, 2025 اپ ڈیٹ September 13, 2025 10:54am
کمچاتکا جزائر کے جنوب میں واقع جاپان نے سونامی وارننگ جاری نہیں کی — فائل فوٹو: جاپان ٹائمز

جرمن ریسرچ سینٹر فار جیوسائنسز (جی ایف زیڈ) کے مطابق ہفتے کے روز روس کے علاقے کمچاتکا کے مشرقی ساحل کے قریب 7.1 شدت کا زلزلہ آیا، زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر (6.2 میل) تھی۔

برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق امریکی جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) نے زلزلے کی شدت 7.4 جبکہ گہرائی 39.5 کلومیٹر (24.5 میل) بتائی۔

بحرالکاہل سونامی وارننگ سسٹم نے آگاہ کیا کہ زلزلے کے باعث ممکنہ سونامی کا خطرہ موجود ہے۔

جاپان (جو کمچاتکا جزیرہ نما کے جنوب مغرب میں واقع ہے) میں جاپانی موسمیاتی ایجنسی کے حوالے سے نشریاتی ادارے ’این ایچ کے‘ نے اطلاع دی کہ وہاں کوئی سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔

یاد رہے کہ 30 جولائی کو روس کے مشرق بعید میں واقع جزیرہ نما کمچاتکا کے ساحل پر 8.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جو اس علاقے میں 1952 کے بعد کا سب سے طاقتور زلزلہ تھا۔

زلزلے نے عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور 4 میٹر (13 فٹ) تک بلند سونامی لہریں پیدا کر دی تھیں، جس کے بعد بحر الکاہل کے پار مختلف خطوں میں وارننگ اور انخلا کے احکامات جاری کردیے گئے تھے۔

خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں دور افتادہ روسی علاقے میں کئی افراد زخمی ہوئے تھے جب کہ 2011 کے زلزلے اور سونامی سے تباہ ہونے والے جاپان کے مشرقی ساحلی علاقوں میں انخلا کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔

روس میں 8.8 شدت کا زلزلہ، 1952 کے بعد سونامی کی طاقتور ترین لہریں بحرالکاہل تک پھیل گئیں

روس میں پھر 7 شدت کا زلزلہ، قریبی آتش فشاں بھی 600 سال بعد پھٹ پڑا

روس کے مشرقی ساحل کے قریب سلسلہ وار شدید زلزلے ، سونامی کی وارننگ جاری

