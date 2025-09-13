  • KHI: Partly Cloudy 29.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 31.5°C
  • ISB: Rain 29.9°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 31.5°C
  • ISB: Rain 29.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

عوام کو سیلاب سے بچانے کیلئے ڈھانچہ جاتی ترقی کو تیز کرنا ہوگا، فیلڈ مارشل

ویب ڈیسک شائع September 13, 2025 اپ ڈیٹ September 13, 2025 11:10am
فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے جوانوں، ریسکیو 1122 کے اہلکاروں اور پولیس حکام سے بھی ملاقات کی۔ —فوٹو: اسکرین شاٹ/آئی ایس پی آر
فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے جوانوں، ریسکیو 1122 کے اہلکاروں اور پولیس حکام سے بھی ملاقات کی۔ —فوٹو: اسکرین شاٹ/آئی ایس پی آر
فیلڈ مارشل نے لاہور، قصور، ملتان اور جلال پور پیر والا کے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ —فوٹو: اسکرین شاٹ
فیلڈ مارشل نے لاہور، قصور، ملتان اور جلال پور پیر والا کے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ —فوٹو: اسکرین شاٹ

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قصور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔

انہوں نے بہتر طرزِ حکمرانی اور عوامی شمولیت پر مبنی ترقی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے درکار تمام اقدامات بشمول ڈھانچہ جاتی ترقی (انفرااسٹرکچر ڈیولپمنٹ) کو تیز کرنا ہوگا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق فیلڈ مارشل نے لاہور، قصور، ملتان، جلال پور پیر والا کے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا، فیلڈ مارشل سید عاصم مینر نے قصور سیکٹر اور جلال پور پیر والا میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا، سیلاب متاثرہ علاقوں میں آمد پر فیلڈ مارشل کا استقبال لاہور اور ملتان کور کے کور کمانڈرز نے کیا۔

فیلڈ مارشل نے پاک فوج اور انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو کیے گئے سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کی، اور سول انتظامیہ کے افسران سے گفتگو بھی کی۔

فیلڈ مارشل نے امدادی کارروائیوں میں شریک پاک فوج کے جوانوں، ریسکیو 1122 کے اہلکاروں اور پولیس حکام سے بھی ملاقات کی۔

فیلڈ مارشل نے جوانوں، ریسکیو اہلکاروں اور پولیس کے بلند حوصلے، عملی تیاری اور انتہائی مشکل حالات میں قوم کی خدمت کے عزم کو سراہا۔

متاثرین نے نازک وقت پر بروقت مدد فراہم کرنے پر پاک فوج کا دلی شکریہ ادا کیا۔

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اچھے طرزِ حکمرانی اور عوامی شمولیت پر مبنی ترقی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے درکار تمام اقدامات بشمول انفرااسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو تیز کرنا ہوگا۔

فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سیلاب زدگان کی بحالی کیلئے خصوصی ہدایات کردیں، سیکیورٹی ذرائع

پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو ریلیف سرگرمیاں تیزی سے جاری

پنجاب: سیلاب سے 6 لاکھ افراد متاثر، 15 اموات، بنیادی ڈھانچے کو نقصان، لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک

2

ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کا نئے آئی جی کے ماتحت کام کرنے سے انکار، چیف سیکریٹری کو خط لکھ دیا

3

ایک آئی فون 17 کی قیمت ہزاروں پاکستانیوں کی سالانہ کمائی سے بھی زیادہ

4

’حیدر آباد سازش کیس‘ جس نے ملک میں انتقامی سیاست کا نیا باب کھولا

5

دوحہ پر اسرائیلی حملہ: سلامتی کونسل میں پاکستان اور اسرائیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ

6

ایشیاکپ: ابتدائی میچ سے پہلے ہی قومی ٹیم کو دھچکا

7

اسرائیلی جارحیت کو فوری روکا جائے، امت مسلمہ کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وزیراعظم

8

کراچی: 100 سے زائد کمسن بچیوں کیساتھ زیادتی اور ان کی ویڈیوز بنانے والا ملزم گرفتار

کارٹون

کارٹون : 13 ستمبر 2025
کارٹون : 12 ستمبر 2025