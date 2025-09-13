  • KHI: Partly Cloudy 29.8°C
سامعہ حجاب نے ہراساں کرنے والے حسن زاہد کو معاف کردیا

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 13, 2025 اپ ڈیٹ September 13, 2025 01:43pm
— اسکرین شاٹ

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب نے خود کو ہراساں کرنے، مبینہ طور پر اغوا کرنے اور تشدد کا نشانہ بنانے والے سابق منگیتر حسن زاہد کو خدا کے واسطے معاف کرتے ہوئے ان پر درج کرائے گئے تمام مقدمات واپس لینے کا اعلان کردیا۔

ٹک ٹاکر نے یکم ستمبر کو انسٹاگرام پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ حسن زاہد نے انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی، ان پر تشدد کیا جاتا رہا، انہیں بلیک میل بھی کیا جاتا رہا۔

بعد ازاں اسلام آباد پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے حسن زاہد کو گرفتار کرلیا تھا اور سامعہ حجاب کی فریاد پر مقدمات دائر کرکے قانونی کارروائی شروع کردی تھی۔

ابتدائی طور پر عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر حسن زاہد کو پولیس کے حوالے کیا تھا لیکن 12 ستمبر کو عدالت نے انہیں 14 دن کے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔

حسن زاہد کو جیل بھیجے جانے کے بعد سامعہ حجاب نے سابق منگیتر سے صلح ہونے اور انہیں خدا کے واسطے معاف کرنے کی تصدیق کی۔

سامعہ حجاب نے متعدد میڈیا آؤٹ لیٹس سے بات کرتے ہوئے سابق منگیتر سے صلح ہونے اور انہیں معاف کرنے کی تصدیق کی۔

ٹک ٹاکر نے ’نکتا‘ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حسن زاہد کے اہل خانہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے تھے، جس پر انہوں نے سابق منگیتر کو معاف کیا۔

ان کے مطابق حسن زاہد نے بھی تحریری طور پر ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہ کرنے کی ضمانت دی ہے، جس کے بعد انہوں نے انہیں معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔

ٹک ٹاکر نے اس بات کو مسترد کیا کہ انہوں نے پیسوں کی خاطر حسن زاہد کو معاف کیا۔

سامعہ حجاب کا کہنا تھا کہ انہوں نے فی سبیل اللہ حسن زاہد کو معاف کیا، اب ان کی منگنی بھی نہیں رہی، انہیں سابق منگیتر سے کوئی خطرہ نہیں، وہ خود کو محفوظ سمجھتی ہیں۔

اس سے قبل سامعہ حجاب نے اپنی متعدد ویڈیوز اور انٹرویوز میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر ملزم کو سزا نہ ہوئی تو وہ جیل سے رہا ہونے کے بعد ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔

ٹک ٹاکر نے حسن زاہد پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے ان پر جسمانی تشدد کے الزامات بھی لگائے تھے لیکن اب انہوں نے انہیں معاف کردیا۔

