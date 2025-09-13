  • KHI: Partly Cloudy 26.5°C
چیف جسٹس کے سیکیورٹی پروٹوکول میں کمی، گاڑیوں کی تعداد 8 سے گھٹا کر 2 کردی گئی

ویب ڈیسک شائع September 13, 2025 اپ ڈیٹ September 13, 2025 08:38pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے سیکیورٹی پروٹوکول میں نمایاں کمی کر دی گئی ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق سپریم کور ٹ آف پاکستان کے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے سکیورٹی پروٹوکول کی مد میں ملنے 8 گاڑیوں کی تعداد کو کم کر کے 2 کر دیا گیا ہے۔

اعلامیے میں بتایا گیا کہ سیکیورٹی پروٹوکول میں کمی، عوام کے وسائل کے مؤثر اور معقول استعمال کے لیے کی گئی۔

فیصلے کے بعد سیکیورٹی پر مامور اہلکار دیگر فرائض کی انجام دہی کے لیے دستیاب ہوں گے۔

سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق دیگر حاضر سروس ججز کے سیکیورٹی پروٹوکول اور ریٹائرڈ ججز کی سیکیورٹی کو بھی رولز سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔

مزید بتایا گیا کہ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی تعداد میں کمی کے حوالے سے وفاقی و صوبائی وزارت داخلہ کو سرکولر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔

