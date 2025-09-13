  • KHI: Partly Cloudy 26°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Heavy Rain 26°C
  • KHI: Partly Cloudy 26°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Heavy Rain 26°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

صدر مملکت نے جسٹس ظفر احمد راجپوت کو سندھ ہائیکورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس تعینات کر دیا

طاہر شیرانی شائع September 13, 2025
— فوٹو: سندھ ہائیکورٹ / ویب سائٹ
— فوٹو: سندھ ہائیکورٹ / ویب سائٹ

صدر مملکت نے جسٹس ظفر احمد راجپوت کو سندھ ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس تعینات کر دیا۔

صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹی فکیشن جاری کر دیا۔

جاری نوٹی فکیشن میں بتایا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جٹس کی تعیناتی کا اطلاق عہدے کا حلف لینے کی تاریخ سے ہوگا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق جوڈیشنل کمیش آف پاکستان کی جانب سے مستقل چیف جٹس کی تعیناتی تک ظفر احمد راجپوت سندھ ہائی کورٹ کےقائم مقام چیف جسٹس کے عہدے پر تعینات رہیں گے

مزید کہا گیا ہے کہ ظفر احمد راجپوت اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔

سندھ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق جسٹس ظفر راجپوت 16 اکتوبر 1965 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔

انہوں نے گورنمنٹ سٹی آرٹس کالج سے بیچلر آف آرٹس، گورنمنٹ جناح لاء کالج سے ایل ایل بی اور جامعہ سندھ سے بین الاقوامی تعلقات میں ماسٹرز کیا۔

جسٹس ظفر راجپوت 1990 میں سندھ بار کونسل کے ساتھ بطور وکیل رجسٹرڈ ہوئے اور 2001 میں ہائی کورٹ کے وکیل بنے، انہوں نے تین سال تک وکالت کی، اس کے بعد 1993 میں بطور عدالتی مجسٹریٹ منتخب ہوئے۔

انہیں 31 اگست 2013 کو سندھ ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ترقی دی گئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

دوحہ پر اسرائیلی حملہ: سلامتی کونسل میں پاکستان اور اسرائیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ

2

ایشیاکپ: ابتدائی میچ سے پہلے ہی قومی ٹیم کو دھچکا

3

ہری پور: شادی شدہ خاتون سے مبینہ طور پر 5 افراد کی اجتماعی زیادتی

4

لوئر دیر: دہشت گردوں کےخلاف آپریشن میں 7 ایف سی اہلکار شہید، 13 زخمی

5

’حیدر آباد سازش کیس‘ جس نے ملک میں انتقامی سیاست کا نیا باب کھولا

6

چارلی کرک کے قاتل کی معلومات دینے پر ایک لاکھ ڈالر انعام کا اعلان، قتل میں استعمال ہونیوالی رائفل برآمد

7

بچپن میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

8

چارلی کرک کے مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا، ڈونلڈ ٹرمپ

کارٹون

کارٹون : 13 ستمبر 2025
کارٹون : 12 ستمبر 2025