خانیوال: تیز رفتاری کے باعث بس کو حادثہ، 6 افراد جاں بحق، 16 زخمی

ویب ڈیسکشائع 14 ستمبر 2025 12:17pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

خانیوال کے قریب پرویز والا میں تیز رفتاری کے باعث بس حادثے کا شکار ہوگئی، حادثے میں 6 افراد جاں بحق 16 زخمی ہوگئے۔

رسکیو1122 کے مطابق رحیم یار خان سے فیصل آباد جانے والی 2 بسیں ریس لگا رہی تھیں کہ ایک بس آگے نکل گئی جبکہ دوسری تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی۔

ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد سول ہسپتال جہانیاں اور خانیوال منتقل کر دیا جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی تاہم بس ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔

ریسکیو کے مطابق مرنے والوں کا تعلق منڈی یز مان بہاولپور سے ہے، حادثے میں شدید زخمی ہونے والے 8 افراد کو نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا ہے۔

