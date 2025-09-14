  • KHI: Partly Cloudy 29.9°C
  • LHR: Sunny 34.5°C
  • ISB: Rain 31.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.9°C
  • LHR: Sunny 34.5°C
  • ISB: Rain 31.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بیٹیاں والدین کو بیٹوں سے زیادہ سمجھتی ہیں، اللہ کا شکر ہے بیٹی ملی، اسما عباس

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 14 ستمبر 2025 12:45pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

سینئر اداکارہ اسما عباس نے کہا ہے کہ بیٹیاں والدین کو بیٹوں سے زیادہ اچھے سے سمجھتی ہیں اور وہ اللہ کی شکر گزار ہیں کہ انہیں بیٹی ملی۔

اسما عباس نے حال ہی میں بیٹی زارا نور عباس کے ہمراہ ’دی مدرہوڈ پوڈکاسٹ‘ میں شرکت کی اور اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔

اسما عباس کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ سے یہ سیکھا کہ کسی بھی معاملے میں فوری ردعمل نہیں دینا چاہیے بلکہ اس وقت خاموش رہنا چاہیے اور بعد میں تسلی سے بات کرنی چاہیے۔

ان کے مطابق ان میں برداشت بہت زیادہ ہے اور یہ عادت انہیں اپنے والدین سے ملی ہے، تاہم ان کی بیٹی زارا ذرا جذباتی ہے اور فوراً ردعمل دے دیتی ہے لیکن جب سے زارا کی بیٹی ہوئی ہے، اس میں بھی صبر اور برداشت آگیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بچے والدین سے سیکھتے ہیں بلکہ والدین بھی بچوں سے سیکھتے ہیں، انہوں نے بیٹی زارا سے یہ سیکھا کہ انسان کو حد سے زیادہ صبر بھی نہیں کرنا چاہیے۔

اسما عباس نے مزید کہا کہ پہلے وہ زارا کا ہاتھ پکڑ کر چلتی تھیں اور اب زارا ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتی ہے اور انہیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے کہ کب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ باہر جائیں گی۔

اسما عباس نے بتایا کہ چند دن قبل وہ اپنے والدین اور بہن کو یاد کرکے افسردہ اور جذباتی ہوگئیں، جس پر زارا نے ان کی بات تسلی سے سنی اور فوراً انہیں ڈانس کلاس لے گئی تاکہ ان کے شوق کے ذریعے انہیں خوش کیا جا سکے، جس کے بعد انہوں نے ڈانس ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی۔

انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک بیٹی ماں کو سمجھ سکتی ہے، بیٹا ویسے نہیں سمجھ سکتا، بیٹا زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کے لیے ڈنر پر لے جائے گا، لانگ ڈرائیو پر لے جائے گا یا پھر حوصلہ افزائی کے چند الفاظ کہہ دے گا، یہی وجہ ہے کہ بیٹیاں اپنی ماں کو بہتر انداز سے سمجھتی ہیں اور وہ شکر گزار ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔

اسما عباس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی بہت محبت کرتی ہیں جو بہت اچھے بچے ہیں، لیکن بیٹی انہیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

دوحہ پر اسرائیلی حملہ: سلامتی کونسل میں پاکستان اور اسرائیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ

2

ایشیاکپ: ابتدائی میچ سے پہلے ہی قومی ٹیم کو دھچکا

3

ہری پور: شادی شدہ خاتون سے مبینہ طور پر 5 افراد کی اجتماعی زیادتی

4

لوئر دیر: دہشت گردوں کےخلاف آپریشن میں 7 ایف سی اہلکار شہید، 13 زخمی

5

’حیدر آباد سازش کیس‘ جس نے ملک میں انتقامی سیاست کا نیا باب کھولا

6

چارلی کرک کے قاتل کی معلومات دینے پر ایک لاکھ ڈالر انعام کا اعلان، قتل میں استعمال ہونیوالی رائفل برآمد

7

بچپن میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

8

چارلی کرک کے مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا، ڈونلڈ ٹرمپ

کارٹون

کارٹون : 14 ستمبر 2025
کارٹون : 13 ستمبر 2025