متاثرین سیلاب کو بجلی کے بل بھیجنا مناسب نہیں، آئی ایم ایف صورتحال کو سمجھ گیا، وزیرخزانہ

ویب ڈیسکشائع 14 ستمبر 2025 02:22pm
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اتوار کو کمالیہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ — فوٹو: ڈان نیوز
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اتوار کو کمالیہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ — فوٹو: ڈان نیوز

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ متاثرین سیلاب کو ابھی بجلی کے بل بھیجنا مناسب نہیں، آئی ایم ایف نے صورتحال کو سمجھ لیا ہے، حالیہ سیلاب سے حکومت نے کئی سبق سیکھے ہیں، اب وقت آگیا ہے کہ ہم خود پیدا کردہ اس تکلیف پر سنجیدگی سے سوچیں۔

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اتوار کو کمالیہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور ماحولیاتی تبدیلی کے خطرے کی ضرورت دہراتے ہوئے کہا کہ ’صاف الفاظ میں کچھ نقصان ہمارا اپنا کیا ہوا تھا‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کن علاقوں میں آبادی بسارہے ہیں اور کہاں سوسائٹیز تعمیر کر رہے ہیں، یا پھر زوننگ قوانین پر غور کرنا ہوگا‘۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ’اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس خود پیدا کردہ تکلیف پر سنجیدگی سے سوچیں‘۔

محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک ترقی کررہا ہے، بیرونی سرمایہ کاری آرہی ہے، تاجروں اورسرمایہ کاروں کوسہولت دینا ترجیح ہے۔

انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب میں ریلیف آپریشن جیسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اللہ کا شکرہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جانی نقصان بہت کم ہوا، ہم افواج پاکستان کے بھی بے حد شکر گزار ہیں۔

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اللہ کرے پانی جلد اترے اور اگلی فصلیں کاشت ہو سکیں، سیلاب سےسڑکیں ، پل ، لوگوں کے مکان اور املاک تباہ ہوئی ہیں، ہم نے اس اسٹرکچر کو دوبارہ پہلے جیسا بنانا ہے۔

وزیر خزانہ نے کہا کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستانی عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں، آفت زدہ عوام کو ابھی بجلی کے بل بھیجنا مناسب نہیں، ہم پہلے ہی آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہیں، آئی ایم ایف نے اس صورتحال کو سمجھ لیا ہے، فنڈز سے پہلے ہم اپنے وسائل استعمال کر رہے ہیں۔

