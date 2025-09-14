  • KHI: Partly Cloudy 28.4°C
  • LHR: Clear 33°C
  • ISB: Clear 30°C
  • KHI: Partly Cloudy 28.4°C
  • LHR: Clear 33°C
  • ISB: Clear 30°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

تارا محمود نے والد کے سیاسی پس منظر کے بارے میں کیوں چھپایا؟ اداکارہ نے وجہ بتادی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 14 ستمبر 2025 04:17pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

اداکارہ و گلوکارہ تارا محمود نے احمد علی بٹ کے پوڈکاسٹ میں حصہ لیتے ہوئے اپنے سیاسی پس منظر کے حوالے سے اہم باتیں کیں۔

انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے ڈراما انڈسٹری میں کام شروع کیا تو انہیں کراچی آنا پڑا، اس دوران والد نے مشورہ دیا کہ بہتر ہوگا کہ وہ کسی کو بھی اپنے والد کے بارے میں نہ بتائیں، کیونکہ یہ سیکیورٹی کے لحاظ سے زیادہ محفوظ تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے والد کے اثر و رسوخ یا طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔

اداکارہ کے مطابق ان کے قریبی دوستوں کو والد کے بارے میں معلوم تھا، لیکن انڈسٹری میں کسی اور کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے والد کون ہیں، جب والد کے ساتھ ان کی تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں تو وہ تھوڑی خوفزدہ ہو گئی تھیں کیونکہ وہ زیادہ توجہ نہیں چاہتی تھیں۔

تارا محمود نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ڈراما سیریل ”چپکے چپکے“ کی شوٹنگ کر رہی تھیں، ایک دن جب وہ خود گاڑی چلا کر سیٹ پر پہنچیں تو ہدایتکار دانش نواز نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ سیاسی خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود سیکیورٹی کیوں نہیں رکھتیں اور خود گاڑی کیوں چلاتی ہیں۔

اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ والد کے ساتھ تصاویر وائرل ہونے کے بعد انہیں خوف ہوا کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں رہنا پسند نہیں کرتیں اور بہت پرائیویٹ شخصیت کی مالک ہیں، اسی وجہ سے وہ پروگرامز میں بھی زیادہ جانا پسند نہیں کرتیں۔

تارا محمود نے والد کے وزیر تعلیم ہونے کے دوران کووڈ-19 کے اثرات اور تعلیمی اداروں کی بندش و کھولنے کے فیصلوں پر بھی بات کی۔

انہوں نے کہا کہ والد نے بچوں کی حفاظت کے لیے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے تعطیلات کا اعلان کیا، جس کے باعث وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئے اور لوگوں نے انہیں ہیرو مان لیا، تاہم دوسرے سال تعلیمی اداروں کو کھولنے کے فیصلے پر انہیں اور والد کو تنقید اور دھمکیاں بھی موصول ہوئیں۔

اداکارہ نے مزید بتایا کہ بعض اوقات طلبا انہیں پیغامات بھیجتے تھے کہ ہمارے امتحانات یا مسائل ہیں، لیکن وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ وہ کسی سرکاری پوزیشن میں نہیں تھیں، بلکہ وزیر تعلیم ان کے والد تھے۔

خیال رہے کہ تارا محمود کے والد شفقت محمود سابق وزیر تعلیم اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن رہ چکے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

دوحہ پر اسرائیلی حملہ: سلامتی کونسل میں پاکستان اور اسرائیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ

2

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

3

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

4

نیتن یاہو جنگی مجرم، نسل کشی کے ذمہ دار، نیو یارک آئے تو گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی

5

ہری پور: شادی شدہ خاتون سے مبینہ طور پر 5 افراد کی اجتماعی زیادتی

6

خیبر پختونخوا: سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں بھارتی حمایت یافتہ 35 خوارج ہلاک، 12 جوان شہید

7

انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ میں رنز کا ریکارڈ بنا ڈالا

8

وہ دن جب کٹھمنڈو جل اٹھا!

کارٹون

کارٹون : 14 ستمبر 2025
کارٹون : 13 ستمبر 2025