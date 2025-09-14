  • KHI: Partly Cloudy 27.2°C
بیجنگ : صدرمملکت کا جے-10 سی فائٹرجیٹ بنانیوالی ایوی ایشن انڈسٹری کارپوریشن کا دورہ

ویب ڈیسکشائع 14 ستمبر 2025 06:29pm
فوٹو: پی ٹی وی
فوٹو: پی ٹی وی

صدر آصف علی زرداری نے بیجنگ چین کے ایوی ایشن انڈسٹری کارپوریشن ( اے وی آئی سی ) کے ایئرکرافٹ کمپلیکس کا تاریخی دورہ کیا، یہ دورہ بھارت کے ساتھ جنگ بندی کے 128ویں دن عمل میں آیا۔

سرکاری پاکستان ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق دورہ چین میں صدر مملکت بطور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر اے وی آئی سی کمپلیکس پہنچے، جہاں انہوں نے پورے کمپلیکس کا معائنہ کیا۔

اس کمپلیکس میں جے-10 سی طیارہ تیار کیا جاتا ہے، جس نے مئی 2025 کے معرکۂ حق میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ صدر نے انجینئرز اور سائنسدانوں سے ملاقات کی اور انہیں جے-10، جے ایف-17 اور جے-20 اسٹیلتھ فائٹرز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر ڈرونز، خودکار یونٹس اور ملٹی ڈومین آپریشنز پر بھی تفصیلی آگاہی دی گئی۔

صدر مملکت نے کہا کہ جے-10 اور جے ایف-17 طیاروں نے پاک فضائیہ کو مزید مضبوط بنایا ہے اور مئی 2025 کے معرکۂ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں ان کی کارکردگی نمایاں رہی۔ انہوں نے اے وی آئی سی کو چین کی ٹیکنالوجی اور پاک-چین اسٹریٹجک شراکت داری کی علامت قرار دیا۔

صدر آصف علی زرداری اس کمپلیکس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین بلاول بھٹو، خاتون اول آصفہ بھٹو، سینیٹر سلیم مانڈوی والا، پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی اور چینی سفیر جیانگ زائی ڈونگ بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ دفاعی پیداوار اور ہوا بازی میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

دریں اثنا اے وی آئی سی کے دورے کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری شنگھائی پہنچ گئے جہاں ایئرپورٹ پر ان کا پُرتپاک استقبال کیا گیا۔

صدر مملکت کو نائب چیئرمین سی پی پی سی سی شنگھائی کمیٹی نے خوش آمدید کہا، ڈی جی فارن افیئرز آفس شنگھائی بھی استقبال کے لیے موجود تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے قونصل جنرل اور سفارتخانے کے حکام بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔

خیال رہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری 10 روزہ سرکاری دورے پر چین میں ہیں۔

