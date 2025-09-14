بیجنگ : صدرمملکت کا جے-10 سی فائٹرجیٹ بنانیوالی ایوی ایشن انڈسٹری کارپوریشن کا دورہ
صدر آصف علی زرداری نے بیجنگ چین کے ایوی ایشن انڈسٹری کارپوریشن ( اے وی آئی سی ) کے ایئرکرافٹ کمپلیکس کا تاریخی دورہ کیا، یہ دورہ بھارت کے ساتھ جنگ بندی کے 128ویں دن عمل میں آیا۔
سرکاری پاکستان ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق دورہ چین میں صدر مملکت بطور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر اے وی آئی سی کمپلیکس پہنچے، جہاں انہوں نے پورے کمپلیکس کا معائنہ کیا۔
اس کمپلیکس میں جے-10 سی طیارہ تیار کیا جاتا ہے، جس نے مئی 2025 کے معرکۂ حق میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ صدر نے انجینئرز اور سائنسدانوں سے ملاقات کی اور انہیں جے-10، جے ایف-17 اور جے-20 اسٹیلتھ فائٹرز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر ڈرونز، خودکار یونٹس اور ملٹی ڈومین آپریشنز پر بھی تفصیلی آگاہی دی گئی۔
صدر مملکت نے کہا کہ جے-10 اور جے ایف-17 طیاروں نے پاک فضائیہ کو مزید مضبوط بنایا ہے اور مئی 2025 کے معرکۂ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں ان کی کارکردگی نمایاں رہی۔ انہوں نے اے وی آئی سی کو چین کی ٹیکنالوجی اور پاک-چین اسٹریٹجک شراکت داری کی علامت قرار دیا۔
صدر آصف علی زرداری اس کمپلیکس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین بلاول بھٹو، خاتون اول آصفہ بھٹو، سینیٹر سلیم مانڈوی والا، پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی اور چینی سفیر جیانگ زائی ڈونگ بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ دفاعی پیداوار اور ہوا بازی میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
دریں اثنا اے وی آئی سی کے دورے کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری شنگھائی پہنچ گئے جہاں ایئرپورٹ پر ان کا پُرتپاک استقبال کیا گیا۔
صدر مملکت کو نائب چیئرمین سی پی پی سی سی شنگھائی کمیٹی نے خوش آمدید کہا، ڈی جی فارن افیئرز آفس شنگھائی بھی استقبال کے لیے موجود تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے قونصل جنرل اور سفارتخانے کے حکام بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔
خیال رہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری 10 روزہ سرکاری دورے پر چین میں ہیں۔