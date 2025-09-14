حالیہ سیلاب نے پنجاب کی ترقی کے دعوے کھول دیے، مشیر خزانہ خیبرپختونخوا
مشیر خزانہ خیبرپختونخوا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کو ریلیف دینا تو دور ابھی تک کوئی اعلان بھی نہیں کیا گیا جب کہ حالیہ سیلاب نے پنجاب کی ترقی کے دعوے کھول کر رکھ دیے ہیں۔
ڈان نیوز کے مطابق مشیر خزانہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ 2022 سیلاب میں اعلان شدہ ریلیف پیکج کے لیے عوام آج تک منتظر ہیں جب کہ سندھ اور پنجاب میں 2005 زلزلے میں تباہ شدہ عمارتوں کے تعمیرات دعوے آج تک نامکمل ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کو بیرون ملک کے سفر اور ایم او یوز سے فرصت نہیں مل رہی، صدر مملکت کی غیر حاضری اور اب چین کے دورے پر جانا عوامی معاملات میں دلچسپی صاف ظاہر ہے۔
مشیر خزانہ خیبرپختونخوا نے کہا ہے کہ پنجاب میں سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے پر کوئی کام نہیں کیا گیا، پنجاب میں زراعت کو مکمل نظر انداز کیا گیا جب کہ جنگلات لگانے کو تو خاطر ہی نہیں لایا گیا۔
ان کا کہنا تھا کہ نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت ملک چھوڑ چھوڑ کر بیرون ملک روزگار کی تلاش میں نکل گئے لیکن حکومت کا ڈیمز اور کنال کے بدلے ہاؤسنگ کالونی پر صرف زور ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ سیلاب نے پنجاب کی ترقی کے دعوے کھول کر رکھ دیے ہیں، اوپر اوپر سے چند سڑکوں کی سرخی پالش کر کے دکھایا گیا۔
مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کے موجودہ بدترین فلڈ رسپانس نے عوام کا گورننس سے اعتماد اٹھا لیا، پنجاب حکومت وفاقی امداد کی منتظر، اور وفاق آئی ایم ایف کی اجازت کی طالب ہے۔
مزید کہا کہ دوسری طرف بلاول عالمی امداد کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔