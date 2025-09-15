  • KHI: Partly Cloudy 27.9°C
پاکستان میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کیلئے ایچ پی وی ویکسینیشن مہم کا باضابطہ آغاز

ویب ڈیسک شائع September 15, 2025 اپ ڈیٹ September 15, 2025 04:39pm
سروائیکل کینسر کے باعث تقریباً 5 ہزار خواتین متاثر اور 3 ہزار خواتین جان کی بازی ہار جاتی ہیں — فائل فوٹو: ڈان نیوز
سروائیکل کینسر کے باعث تقریباً 5 ہزار خواتین متاثر اور 3 ہزار خواتین جان کی بازی ہار جاتی ہیں — فائل فوٹو: ڈان نیوز

اسلام آباد کے سرکاری اسکول میں بچی کو پہلی بار سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگا کر پاکستان میں ایچ پی وی ویکسینیشن مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن ملک کے صحت کے نظام میں ایک اہم سنگ میل ہے، مہم کے دوران 9 سے 14 سال کی ایک کروڑ 30 لاکھ بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔

وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ ہمارا ہیلتھ کیئر ہسپتالوں کے باہر سے شروع ہوتا ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہسپتال جانے سے بچایا جائے۔

انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم بیمار ہے، ہسپتالوں میں مریضوں کی بھرمار ہے اور صرف نئے ہسپتال بنانا مسئلے کا حل نہیں، وسائل کم اور مریضوں کی تعداد زیادہ ہے۔

مصطفیٰ کمال نے تشویش ظاہر کی کہ دنیا کی ختم شدہ بیماریاں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں، پولیو اب صرف دو ممالک میں باقی ہے اور ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ہر سال 11 ہزار مائیں حمل کے دوران زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں جب کہ سروائیکل کینسر کے باعث تقریباً 5 ہزار خواتین متاثر اور 3 ہزار خواتین جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔

ایچ پی وی ویکسینیشن مہم کے حوالے سے وزیر صحت نے بتایا کہ 9 سے 14 سال کی بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی تاکہ آنے والی نسلوں کو مہلک بیماری سے محفوظ بنایا جا سکے۔

مصطفیٰ کمال نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنی بچیوں کو مہم کے دوران سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین ضرور لگوائیں اور حکومت کی اس کوشش میں بھرپور تعاون کریں۔

