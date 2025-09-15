یہودی ہونے کے ناطے فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں، ہنا آئنبنڈر

یہودی ہونے کے ناطے فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں، ہنا آئنبنڈر
امریکی اداکارہ و کامیڈین ہنا آئنبنڈر نے کہا کہ ایک یہودی ہونے کے ناطے فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔
حال ہی میں ہنا آئنبنڈر نے ایمیز ایوارڈز میں کامیڈی سیریز ’ہیکز‘ کے لیے بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ جیتا، اس سے پہلے وہ چار بار اس ایوارڈ کے لیے نامزد ہو چکی ہیں۔
ایوارڈ وصول کرتے وقت ہنا نے کہا کہ فلسطین کو آزاد کریں، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
ویرائٹی کو دیے گئے انٹرویو میں ہنا نے وضاحت دی کہ ایک یہودی ہونے کے ناطے وہ اس معاملے پر بات کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی تھیں۔
انہوں نے بتایا کہ ان کے کچھ دوست غزہ میں فرنٹ لائن ورکرز کے طور پر کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر جو حاملہ خواتین اور بچوں کی مدد کر رہے ہیں اور پناہ گزین کیمپوں میں اسکول قائم کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ ان کے دل کے بہت قریب ہے اور ایک یہودی ہونے کے ناطے ان کا فرض ہے کہ وہ یہ واضح کریں کہ ہمارا مذہب اور ثقافت ایک اہم اور طویل عرصے سے قائم رہنے والی شے ہے، جو اس نسلی ریاست سے بالکل الگ ہے۔
اداکارہ نے فلم ورکرز فار فلسطین بائیکاٹ کے بارے میں بھی بات کی اور بتایا کہ یہ بائیکاٹ افراد کے خلاف نہیں بلکہ ان اداروں کے خلاف ہے جو فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والے مظالم میں براہ راست شامل ہیں۔