  • KHI: Partly Cloudy 27°C
  • LHR: Clear 30.6°C
  • ISB: Heavy Rain 29.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 27°C
  • LHR: Clear 30.6°C
  • ISB: Heavy Rain 29.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فلم ساز وجاہت رؤف کا ’ابیر گلال‘ کو پاکستان میں ریلیز کرنے کا مطالبہ

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 15 ستمبر 2025 07:11pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

معروف فلم ساز وجاہت رؤف نے پاکستانی اداکار فواد خان کی بھارتی فلم ’ابیر گلال‘ کو پاکستان میں ریلیز کرنے کا مطالبہ کردیا۔

’ابیر گلال‘ کو پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا بھر میں 12 ستمبر کو ریلیز کیا گیا تھا، فلم کے پروڈیوسرز کا تعلق برطانیہ اور کینیڈا سے بھی ہے۔

’ابیر گلال‘ کو تاحال پاکستان اور بھارت میں ریلیز کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا، نہ فلم کی ٹیم کی جانب سے اس حوالے سے کوئی معلومات فراہم کی گئی ہے اور نہ ہی دونوں ممالک کی حکومتوں نے اس پر کوئی تبصرہ کیا ہے۔

’ابیر گلال‘ کو دنیا بھر میں ریلیز کیے جانے کے بعد وجاہت رؤف نے اسے پاکستان میں ریلیز کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فواد خان پاکستان کے اسٹار ہیں، اس لیے ان کی فلم کو یہاں ریلیز کیا جانا چاہیے۔

وجاہت رؤف نے انسٹاگرام اسٹوری میں لکھا کہ فواد خان پاکستان کے اسٹار ہیں اور پاکستانی عوام ان کی فلم کو اسکرین پر دیکھنا چاہتا ہے۔

انہوں نے لکھا کہ فواد خان کی بھارتی فلم کے اہم پروڈیوسرز برطانوی ہیں، اس لیے فلم کو پاکستان میں ریلیز کیا جائے۔

فلم ساز نے مزید لکھا کہ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں جو صرف کرکٹ پر تالیاں بجائیں، فواد خان کو اپنے لوگ اسکرینز پر دیکھنا چاہتے ہیں۔

مذکورہ فلم کے ذریعے فواد خان نے تقریبا ایک دہائی بعد بھارتی فلموں میں واپسی کی ہے، اس سے قبل وہ 2015 میں وہ آخری بار ’اے دل ہے مشکل‘ فلم میں دکھائی دیے تھے۔

ابتدائی طور پر ’ابیر گلال‘ کا ٹیزر اپریل 2025 میں ریلیز کیا گیا تھا اور فلم کو مئی میں ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن مئی میں ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر فلم کی ریلیز موخر کردی گئی تھی اور اس کے ٹریلر اور ٹیزر کو بھی یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا تھا۔

بعد ازاں فلم کے پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا بھرمیں 12 ستمبر کو ریلیز کردیا گیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

2

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

3

تارا محمود نے والد کے سیاسی پس منظر کے بارے میں کیوں چھپایا؟ اداکارہ نے وجہ بتادی

4

بھارت نےجینٹلمین گیم کرکٹ کو داغدار کر دیا، میچ کے اختتام پر پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار

5

وسیم بادامی نے عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتادی

6

پے در پے ناکامیوں کے بعد فتنۃ الخوارج کے درمیان اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے

7

نیپال کی نئی وزیراعظم کا کرپشن کے خاتمے اور مظاہرین کے مطالبات پر عمل کرنے کا وعدہ

8

بھارت کیخلاف کون سے کھلاڑی میدان میں اتریں گے، فیصلہ ہوگیا

کارٹون

کارٹون : 15 ستمبر 2025
کارٹون : 14 ستمبر 2025