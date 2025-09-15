  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.8°C
  • ISB: Heavy Rain 28.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.8°C
  • ISB: Heavy Rain 28.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

لاہور: زمان پارک میں پولیس گاڑیاں جلانے کے کیس کی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی

رانا بلالشائع 15 ستمبر 2025 08:24pm
— فائل فوٹو: شٹراسٹاک
— فائل فوٹو: شٹراسٹاک

لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماؤں کے خلاف زمان پارک میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔

عدالت میں عسکری ٹاور حملہ سمیت 9 مئی کے 4 مقدمات کا جیل ٹرائل ہوا، انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔

زیرحراست ملزموں ڈاکٹر یاسمین راشد ٫ عمر سرفراز چیمہ٫ اعجاز چوہدری اور میاں محمود الرشید کی حاضری مکمل کی گئی۔

زمان پارک میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں 2 سرکاری گواہوں نے بیانات ریکارڈ کرائے، ملزمان کے وکلاء نے گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل کی۔

عدالت نے زمان پارک میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے پر سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی ۔

دریں اثنا، عسکری ٹاور حملہ سمیت تین مقدمات کی سماعت 27 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی، پراسیکوشن کے گواہان شہادت ریکارڈ کرانے کے لیے پیش ہوئے۔

مغلپورہ اور جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات کی بھی سماعت ہوئی۔

یاد رہے کہ 15 مارچ 2023 کو جب اسلام آباد پولیس کی ٹیم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک پہنچی تھی تو پی ٹی آئی کے حامیوں کی پولیس کے ساتھ بھرپور جھڑپیں ہوئی تھیں۔

پولیس اور پی ٹی آئی ورکرز کے درمیان یہ جھڑپیں 11 گھنٹے تک جاری رہی تھیں اور پولیس کی مدد کے لیے پہنچنے والے پنجاب پولیس اور رینجرز کے دستے بھی اس مزاحمت کو توڑنے میں ناکام رہے تھے۔

ان جھڑپوں کے دوران 30 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے جبکہ پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے پھینکے گئے پیٹرول بموں سے پولیس متعدد گاڑیاں تباہ ہوئی تھیں اور بالخصوص پانی کی توپ نذر آتش کردی گئی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وسیم بادامی نے عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتادی

2

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

3

احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ انتقال کرگئے

4

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

5

میچ ریفری تبدیل نہ کرنے تک پاکستان کا ایشیا کپ میں مزید کوئی میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ

6

تارا محمود نے والد کے سیاسی پس منظر کے بارے میں کیوں چھپایا؟ اداکارہ نے وجہ بتادی

7

بھارت نےجینٹلمین گیم کرکٹ کو داغدار کر دیا، میچ کے اختتام پر پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار

8

پے در پے ناکامیوں کے بعد فتنۃ الخوارج کے درمیان اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے

کارٹون

کارٹون : 15 ستمبر 2025
کارٹون : 14 ستمبر 2025